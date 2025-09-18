Ведомости
Ставка на количество голов «Урала» в матче против «Уфы» принесла клиенту PARI 430 000 рублей

Самые популярные матчи по обороту и прибыли, крупные выигрыши клиентов
Валентин Васильев

Матчи десятого тура Лиги PARI прошли с 12 по 15 сентября. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

В десятом туре победу одержали «Волга», «Спартак Кострома», «Ротор», «Урал», «Нефтехимик», «Черноморец» и «Родина». Самыми результативными матчами тура стали «Торпедо» — «Волга» (2:3), «Уфа» — «Урал» (2:3) и «Черноморец» — «Чайка» (4:1). 

Встречи «СКА Хабаровск» — «Челябинск» (1:1) и «Сокол» — «Шинник» (0:0) завершились с ничейным результатом. «Торпедо», «Арсенал», «КАМАЗ», «Уфа», «Енисей», «Чайка» и «Факел» проиграли свои матчи.

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

В десятом туре Лиги PARI крупнейшим матчем по объему принятых ставок  стала встреча «Уфы» и «Урала». На неё пришлось 29% от всего оборота пари на матчи тура. На втором месте игра «Родины» против «Факела» (2:0) с долей в 15%. На третьем месте встреча «СКА Хабаровск» — «Челябинск», на которую пришлось почти 15%.

Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Сокол» — «Шинник», «Арсенал» — «Спартак Кострома» (1:2) и «Ротор» — «КАМАЗ» (3:0).

Самым прибыльным матчем минувшего тура для PARI стала встреча «Сокола» и «Шинника», которая завершилась безголевой ничьей. «Шинник» был фаворитом в этой встрече и на бумаге должен был обыгрывать саратовскую команду, которая идёт на последнем месте в турнирной таблице и ещё ни разу не выигрывала в этом сезоне. Однако, «Сокол» навязал борьбу и был близок к тому, чтобы забить гол, но счет на табло так и остался 0:0.

Второе место по прибыли для PARI занимает матч «Торпедо» — «Волга». Фаворитом встречи считалась московская команда, и она открыла счет на 33-й минуте первого тайма. Однако, «Волга», которая в этом сезоне в основном проигрывала выездные матчи, на 77-й минуте сравняла счет, а на 79-й вышла вперед. На 83-й минуте москвичи ответили своим голом, сделав счет на табло 2:2. Казалось, что матч так и закончится результативной ничьей, но команда из Ульяновска вырвала победу, забив на второй добавленной минуте. 

На третьем месте по прибыли для PARI в десятом туре стал матч «Родины» против «Факела». Воронежская команда подходила к матчу в статусе фаворита. «Факел» является одним из лидеров чемпионата, который до десятого тура потерпел лишь одно поражение и один раз сыграл вничью. «Родина» же начала новый сезон неуверенно, но в последних турах начала громить своих оппонентов. В итоге матч прошел под диктовку московской команды, которая владела инициативой в игре и победила 2:0.

Для клиентов PARI в десятом туре Лиги PARI наиболее удачными стали матчи «Уфа» — «Урал», «СКА Хабаровск» — «Челябинск» и «Арсенал» — «Спартак Кострома». 

Крупные выигрыши клиентов PARI

Один из клиентов PARI выиграл 430 000 рублей. Он поставил 100 000 рублей в лайве на то, что в матче «Уфы» и «Урала» екатеринбургская команда забьет больше двух мячей. Коэффициент на такой исход составлял 4.30. На момент ставки счет на табло был 1:1. Итоговый счет матча 2:3.

Ещё один клиент PARI поставил 50 000 рублей на экспресс из трех матчей Лиги PARI. Он взял победу «Урала» в матче «Уфой» за 1.92, победу «Черноморца» в матче с «Чайкой» за 1.53 и победу «Родины» в игре с «Факелом» за 2.35. Коэффициент всего экспресса составил 6.90. Все ставки сыграли, а игрок получил 345 000 рублей выигрыша.

Другой клиент в лайве поставил 200 000 рублей на то, что в игре «Торпедо» и «Волги» тотал голов будет больше 0.5. В момент ставки счет матча был 0:0. Коэффициент на такое пари составлял 2.30. Встреча «Торпедо» и «Волги» завершилась со счетом 2:3, ставка клиента сыграла, и он получил выигрыш в размере 460 000 рублей. 

Чего ждать в одиннадцатом туре Лиги PARI

Матчем одиннадцатого тура Лиги PARI выбрана игра «Челябинска» и «Родины». Встреча состоится 20 сентября на домашней арене уральской команды. «Челябинск» в этом сезоне ещё ни разу не проиграл в родных стенах и идёт на шестом месте турнирной таблицы с 18 очками. «Родина» дышит им в спину, находясь на седьмом месте с 16 очками. Последние четыре тура московская команда одерживает уверенные победы с разницей минимум в два мяча и даже обыграла одного из лидеров чемпионата воронежский «Факел». 

