Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
10 апреля 10:30ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 3 500 000 рублей на победу «МЮ» над «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы

Аналитики ждут результативный футбол
Валентин Васильев

10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лион» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Парк Олимпик Лионне» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают шансы соперников практически равными. На победу «МЮ» можно сделать ставку по коэффициенту 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Котировки на успех «Лиона» составляют 2.85 (приблизительно 35%). Ничья в линии PARI идет за 3.35 (около 28%).

Шансы «МЮ» на победу в двухматчевом противостоянии котируются намного выше. На выход английского клуба в полуфинал установлен коэффициент 1.52 (примерно 63%). Спрогнозировать проход «Лиона» в следующую стадию можно за 2.55 (около 37%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «МЮ». Примерно 91% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на победу гостей. На ничью и триумф хозяев сделано 7% и 2% соответственно. Во всем объеме ставок на победителя противостояния соотношение 93% на 7% в пользу англичан.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Паулу Фонсеки и Рубена Аморима. Поставить на то, что соперники забьют на двоих как минимум три гола, можно по коэффициенту 1.88. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 1.95. Вероятность обмена голами котируется за 1.65. Обратный исход доступен за 2.25. Прогнозируемый счет матча — ничья 1:1 за 6.50.

В отдельной линии представлены варианты пари на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности в составе «Лиона» голом отметится Александр Ляказетт (2.80), а в составе «МЮ» — Бруну Фернандеш (3.40).

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 3 500 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил эту сумму на победу «МЮ» над «Лионом» по коэффициенту 2.65. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 5 775 000 рублей.

Команда Фонсеки более успешно выступает в национальном чемпионате. Перед сегодняшней игрой «Лион» занимает пятое место в Лиге 1, «МЮ» же идет лишь на 13-й строчке в АПЛ. В истории личных встреч этих команд — две победы «МЮ» и две ничьи в четырех матчах Лиги чемпионов в 2004 и 2008 годах.

«МЮ» выигрывал Лигу Европы в 2017 году. «Лион» никогда не побеждал в еврокубках. В нынешнем сезоне главным фаворитом Лиги Европы считается «Атлетик» из Бильбао, на стадионе которого пройдет финал турнира. PARI оценивает шансы басков на триумф коэффициентом 4.50. Котировки на успех «МЮ» в линии PARI составляют 5.50, «Лиона» — (10.00).

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости
30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»
30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров