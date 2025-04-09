Клиент PARI поставил 3 500 000 рублей на победу «МЮ» над «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы

10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лион» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Парк Олимпик Лионне» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают шансы соперников практически равными. На победу «МЮ» можно сделать ставку по коэффициенту 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Котировки на успех «Лиона» составляют 2.85 (приблизительно 35%). Ничья в линии PARI идет за 3.35 (около 28%).

Шансы «МЮ» на победу в двухматчевом противостоянии котируются намного выше. На выход английского клуба в полуфинал установлен коэффициент 1.52 (примерно 63%). Спрогнозировать проход «Лиона» в следующую стадию можно за 2.55 (около 37%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «МЮ». Примерно 91% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на победу гостей. На ничью и триумф хозяев сделано 7% и 2% соответственно. Во всем объеме ставок на победителя противостояния соотношение 93% на 7% в пользу англичан.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Паулу Фонсеки и Рубена Аморима. Поставить на то, что соперники забьют на двоих как минимум три гола, можно по коэффициенту 1.88. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 1.95. Вероятность обмена голами котируется за 1.65. Обратный исход доступен за 2.25. Прогнозируемый счет матча — ничья 1:1 за 6.50.

В отдельной линии представлены варианты пари на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности в составе «Лиона» голом отметится Александр Ляказетт (2.80), а в составе «МЮ» — Бруну Фернандеш (3.40).

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 3 500 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил эту сумму на победу «МЮ» над «Лионом» по коэффициенту 2.65. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 5 775 000 рублей.

Команда Фонсеки более успешно выступает в национальном чемпионате. Перед сегодняшней игрой «Лион» занимает пятое место в Лиге 1, «МЮ» же идет лишь на 13-й строчке в АПЛ. В истории личных встреч этих команд — две победы «МЮ» и две ничьи в четырех матчах Лиги чемпионов в 2004 и 2008 годах.

«МЮ» выигрывал Лигу Европы в 2017 году. «Лион» никогда не побеждал в еврокубках. В нынешнем сезоне главным фаворитом Лиги Европы считается «Атлетик» из Бильбао, на стадионе которого пройдет финал турнира. PARI оценивает шансы басков на триумф коэффициентом 4.50. Котировки на успех «МЮ» в линии PARI составляют 5.50, «Лиона» — (10.00).