Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ

31 августа в рамках третьего тура Английской Премьер-лиги сыграют «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

Эксперты расценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое преимущество «Ливерпулю». Так, сделать ставку на победу действующих чемпионов Англии можно по коэффициенту 2.20, что эквивалентно приблизительно 43% вероятности. Успех «Арсенала» при этом оценивается котировкой 3.20 (около 30%). Ничья в линии идет за 3.45, что соответствует примерно 27% вероятности.

Чуть больше верят в успех мерсисайдцев клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход воскресного матча почти 58% приходится на победу «Ливерпуля», тогда как на команду Микеля Артеты сделано около 35%. Доля ничьей составляет 8%.

За два первых тура «Ливерпуль» и «Арсенал» отметились в совокупности 13 забитыми мячами. И, по оценке аналитиков PARI, это повод рассчитывать на то, что и в воскресном матче команды порадуют болельщиков результативным футболом и смогут забить как минимум три гола. Поставить на это событие можно по коэффициенту 1.75, в обратном случае сыграет ставка за 2.10. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, зайдет коэффициент 2.70.

Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.63, противоположный вариант доступен за 2.30. В девяти из десяти последних домашних матчах против «Арсенала» игроки «Ливерпуля» забивали как минимум два мяча. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от мерсисайдцев в грядущем матче можно по коэффициенту 1.97. Как минимум два забитых мяча в исполнении футболистов «Арсенала» оцениваются котировкой 2.55.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является ничья 1:1 — такой исход доступен по коэффициенту 6.50. Победы «Ливерпуля» со счетом 2:1 или 1:0 оцениваются котировками 9.50 и 10.00 соответственно, нулевая ничья доступна за 10.00. На победы «Арсенала» со счетом 1:0 или 2:1 установлен одинаковый коэффициент 12.00. Такой же котировкой оценена и возможная победа мерсисайдцев со счетом 2:0. При этом поставить на то, что победитель встречи будет проигрывать по ходу матча, можно по коэффициенту 6.20.

Современная история противостояния между «Ливерпулем» и «Арсеналом» насчитывает 76 матчей. Баланс в этих встречах на стороне мерсисайдцев: 30 побед, 21 поражение и 25 ничьих при разнице мячей 131:97. Однако в прошлом сезоне оба матча между командами в рамках АПЛ завершились с одинаковым ничейным счетом 2:2.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги. Оба клуба пока идут без поражений, имея в своем активе по две победы и по шесть набранных очков. Команда Арне Слота переиграла поочередно «Борнмут» (4:2) и «Ньюкасл» (3:2), «Арсенал» же оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидса» (5:0). Такое синхронное продвижение по турнирной таблице во много объясняет и равные шансы команд на победу лиге. И «Ливерпуль», и «Арсенал» являются главными претендентами на чемпионство — шансы на золото обеих команд оценивается одинаковой котировкой 2.75. Третьим фаворитом является «Манчестер Сити», на победу которого можно поставить по коэффициенту 5.50.