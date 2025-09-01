Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 августа 13:24ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Арсенал, 31 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Самое ожидание событие недели в британском футболе
Валентин Васильев

Грандиозное противостояние грядет в АПЛ. В гости к чемпиону едет вице-чемпион. Разбираем матч «Ливерпуля» с «Арсеналом» сквозь призму разнообразных цифр - истории встреч, актуальных статистических трендов и раскладок трейдеров крупнейших букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

31.08.2025, Вс

18:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 – 2.26Х – 3.50П2 – 3.40

Турнир: английская Премьер-лига, 3-й тур

Стадион: «Энфилд»   (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»956982367-319
«Арсенал»826995319-367

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2025«Ньюкасл»

2:3

«Ливерпуль»

АПЛ

15.08.2025«Ливерпуль»

4:2

«Борнмут»

АПЛ

10.08.2025«Кристал Пэлас»

2:2, пен. 3:2

«Ливерпуль»

Суперкубок Англии

04.08.2025«Атлетик»

1:4

«Ливерпуль»

Товарищеский матч

03.08.2025«Ливерпуль»

3:2

«Атлетик»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Арсенал»

5:0

«Лидс»

АПЛ

17.08.2025«МЮ»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

09.08.2025«Арсенал»

3:0, пен. 6:5

«Атлетик»

Товарищеский матч

06.08.2025«Арсенал»

2:3, пен. 3:4

«Вильярреал»

Товарищеский матч

31.07.2025«Арсенал»

0:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Ливерпуль»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

27.04.2024«Арсенал»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

01.08.2024«Ливерпуль»

2:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

04.02.2024«Арсенал»

3:1

«Арсенал»

АПЛ

07.01.2024«Арсенал»

0:2

«Ливерпуль»

Кубок Англии

Место в турнирной таблице

Свернуть

Чемпион с вице-чемпионом находятся там, где и должны быть по статусу, - в лидерах таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал22006-06
2. Тоттенхэм22005-06
3. Ливерпуль22007-46
4. Челси21105-14
5. Ноттингем Форест21104-24
6. Манчестер Сити21014-23
7. Сандерленд21013-23
8. Эвертон21012-13
9. Борнмут21013-43
10. Брентфорд21012-33
11. Бернли21012-33
12. Лидс21011-53
13. Фулхэм20202-22
14. Кристал Пэлас20201-12
15. Ньюкасл20112-31
16. Манчестер Юнайтед20111-21
17. Астон Вилла20110-11
18. Брайтон20111-31
19. Вулверхэмптон20020-50
20. Вест Хэм20021-80

Прогноз на матч

Свернуть

Оба топа солидно начали сезон. Особенно впечатляют две победы «Арсенала» с общим счетом 6:0 - 1:0 над «МЮ» и 5:0 - над «Лидсом». Команду Артеты обычно отличает умеренность в атакующих порывах, но на новичке АПЛ лондонцы отвели душу. Особенно расстарался Юрриен Тимбер, оформивший три очка по системе «гол+пас» (2+1).

«Ливерпуль» в первых турах играл сам и великодушно позволял это делать сопернику. Результаты - 4:2 и 3:2 - говорят сами за себя. Главное, что осечек чемпион на входе в турнир избежал. 

В воскресенье кто-то из фаворитов АПЛ очки гарантированно потеряет. А может быть, и оба сразу - в случае ничьей. В чем можно быть уверенным, так это в том, что зрителям скука точно не грозит. В последнее время столкновения «Ливерпуля» с «Арсеналом» неизменно получаются результативными. Полагаем, что и предстоящий матч будет таким же.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции матча вы найдете на всех ведущих спортивных СМИ России. На платформах легальных букмекеров информация об игре также будет обновляться онлайн. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Уильямс, Байчетич, Фримпонг (все - травмы)

«Арсенал»: Хаверц, Жезус, Нергор (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль»:

Позиция«Ливерпуль»«Арсенал»Позиция
Вратарь 1. Бекер22. РайяВратарь
Защитник 26. Робертсон4. УайтЗащитник
Защитник 5. Конате6. ГабриэлЗащитник
Защитник 4. ван Дейк2. СалибаЗащитник
Полузащитник  6. Керкез49. Луис-СкеллиЗащитник
Полузащитник  10. Мак Аллистер4. СубимендиПолузащитник
Полузащитник  8. Собослаи8. ЭдегорПолузащитник 
Полузащитник 7. Вирц 41. РайсПолузащитник
Нападающий 11. Салах7. СакаНападающий
Нападающий 18. Гакпо9. ДьекерешНападающий
Нападающий 22. Экитике11. МартинеллиНападающий
Главный тренер Арне СлотМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии БК «Бетсити» представлены повышенные коэффициенты на основные исходы главного матча уикенда. Победа чемпиона котируется за 2.26, ничья - за 3.50, а успех лондонцев - за 3.40.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Арсенал» ?

На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 6.20 - присвоен результативной ничьей - 1:1.

Матч «Ливерпуль» - «Арсенал» будет результативным?

Коэффициент 1.76 на тотал больше 2.5 должен настраивать на оптимистический лад любителей зрелищного, результативного футбола. 

Кто откроет счет в матче «Ливерпуль» - «Арсенал»?

Согласно расчетам экспертов, наибольшие шансы на первый гол в матче имеет Мохаммед Салах (коэффициент 5.30).  Если счет откроет Уго Экитике, букмекер умножит номинал соответствующего пари на 6.10, а в случае почина Виктора Дьекереша - на 6.50.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer486 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer107 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer486 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё