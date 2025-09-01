Ливерпуль - Арсенал, 31 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Оба топа солидно начали сезон. Особенно впечатляют две победы «Арсенала» с общим счетом 6:0 - 1:0 над «МЮ» и 5:0 - над «Лидсом». Команду Артеты обычно отличает умеренность в атакующих порывах, но на новичке АПЛ лондонцы отвели душу. Особенно расстарался Юрриен Тимбер, оформивший три очка по системе «гол+пас» (2+1).

«Ливерпуль» в первых турах играл сам и великодушно позволял это делать сопернику. Результаты - 4:2 и 3:2 - говорят сами за себя. Главное, что осечек чемпион на входе в турнир избежал.

В воскресенье кто-то из фаворитов АПЛ очки гарантированно потеряет. А может быть, и оба сразу - в случае ничьей. В чем можно быть уверенным, так это в том, что зрителям скука точно не грозит. В последнее время столкновения «Ливерпуля» с «Арсеналом» неизменно получаются результативными. Полагаем, что и предстоящий матч будет таким же.