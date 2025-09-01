Ливерпуль - Арсенал, 31 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Грандиозное противостояние грядет в АПЛ. В гости к чемпиону едет вице-чемпион. Разбираем матч «Ливерпуля» с «Арсеналом» сквозь призму разнообразных цифр - истории встреч, актуальных статистических трендов и раскладок трейдеров крупнейших букмекерских компаний.
Турнир: английская Премьер-лига, 3-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|95
|69
|82
|367-319
|«Арсенал»
|82
|69
|95
|319-367
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2025
|«Ньюкасл»
2:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|15.08.2025
|«Ливерпуль»
4:2
«Борнмут»
АПЛ
|10.08.2025
|«Кристал Пэлас»
2:2, пен. 3:2
«Ливерпуль»
Суперкубок Англии
|04.08.2025
|«Атлетик»
1:4
«Ливерпуль»
Товарищеский матч
|03.08.2025
|«Ливерпуль»
3:2
«Атлетик»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Арсенал»
5:0
«Лидс»
АПЛ
|17.08.2025
|«МЮ»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|09.08.2025
|«Арсенал»
3:0, пен. 6:5
«Атлетик»
Товарищеский матч
|06.08.2025
|«Арсенал»
2:3, пен. 3:4
«Вильярреал»
Товарищеский матч
|31.07.2025
|«Арсенал»
0:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|27.04.2024
|«Арсенал»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.08.2024
|«Ливерпуль»
2:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|04.02.2024
|«Арсенал»
3:1
«Арсенал»
АПЛ
|07.01.2024
|«Арсенал»
0:2
«Ливерпуль»
Кубок Англии
Чемпион с вице-чемпионом находятся там, где и должны быть по статусу, - в лидерах таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2. Тоттенхэм
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|3. Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|7-4
|6
|4. Челси
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|5. Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|6. Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|7. Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Эвертон
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|9. Борнмут
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|10. Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|11. Бернли
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|12. Лидс
|2
|1
|0
|1
|1-5
|3
|13. Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|14. Кристал Пэлас
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|15. Ньюкасл
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16. Манчестер Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|17. Астон Вилла
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|18. Брайтон
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|19. Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20. Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0
Оба топа солидно начали сезон. Особенно впечатляют две победы «Арсенала» с общим счетом 6:0 - 1:0 над «МЮ» и 5:0 - над «Лидсом». Команду Артеты обычно отличает умеренность в атакующих порывах, но на новичке АПЛ лондонцы отвели душу. Особенно расстарался Юрриен Тимбер, оформивший три очка по системе «гол+пас» (2+1).
«Ливерпуль» в первых турах играл сам и великодушно позволял это делать сопернику. Результаты - 4:2 и 3:2 - говорят сами за себя. Главное, что осечек чемпион на входе в турнир избежал.
В воскресенье кто-то из фаворитов АПЛ очки гарантированно потеряет. А может быть, и оба сразу - в случае ничьей. В чем можно быть уверенным, так это в том, что зрителям скука точно не грозит. В последнее время столкновения «Ливерпуля» с «Арсеналом» неизменно получаются результативными. Полагаем, что и предстоящий матч будет таким же.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Текстовые трансляции матча вы найдете на всех ведущих спортивных СМИ России. На платформах легальных букмекеров информация об игре также будет обновляться онлайн.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Уильямс, Байчетич, Фримпонг (все - травмы)
«Арсенал»: Хаверц, Жезус, Нергор (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бекер
|22. Райя
|Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|4. Уайт
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|2. Салиба
|Защитник
|Полузащитник
|6. Керкез
|49. Луис-Скелли
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|4. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|41. Райс
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|7. Сака
|Нападающий
|Нападающий
|18. Гакпо
|9. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|22. Экитике
|11. Мартинелли
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Микель Артета
|Главный тренер
В линии БК «Бетсити» представлены повышенные коэффициенты на основные исходы главного матча уикенда. Победа чемпиона котируется за 2.26, ничья - за 3.50, а успех лондонцев - за 3.40.
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»
На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 6.20 - присвоен результативной ничьей - 1:1.
Коэффициент 1.76 на тотал больше 2.5 должен настраивать на оптимистический лад любителей зрелищного, результативного футбола.
Согласно расчетам экспертов, наибольшие шансы на первый гол в матче имеет Мохаммед Салах (коэффициент 5.30). Если счет откроет Уго Экитике, букмекер умножит номинал соответствующего пари на 6.10, а в случае почина Виктора Дьекереша - на 6.50.