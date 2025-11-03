Клиент PARI поставил более 100 000 рублей на матч «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов

Ведомости
4 ноября в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Реал». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В преддверии игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но отдают чуть больше предпочтений «Реалу». Сделать ставку на победу испанцев можно по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 38% вероятности. Котировки на триумф «Ливерпуля» составляют 2.60 (приблизительно 37%). Ничья в линии PARI идет за 3.90 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу гостей. Около 93% от всего объема пари на три варианта исхода встречи сделано на успех «Реала». Еще 6% от общего оборота приходится на победу «Ливерпуля» и 1% сделано на ничью.

На «Энфилде» ожидается результативный футбол. По оценкам аналитиков PARI, командам Арне Слота и Хаби Алонсо, который выступал за оба клуба в качестве игрока, по силам забить на двоих как минимум три мяча. Это событие оценивается коэффициентом 1.43. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.75. Спрогнозировать обмен голами можно за 1.40. Если хотя бы один из соперников удержит ворота «на ноль», сыграет коэффициент 2.80.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1 за 9.50. Ставки на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 принимаются за 1.95. Аналогичное пари на гостей будет рассчитано за 1.85. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 3.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 105 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий, включив в него ставку на тотал меньше 5.5 по голам в матче «Ливерпуля» и «Реала» за 1.10. Суммарный коэффициент экспресса — 12.69. В случае успеха суммарный выигрыш по этому пари составит 1 227 450 рублей.

В обновленной Лиге чемпионов «Реал» стартовал с трех побед в трех матчах и с девятью очками в активе входит лидирующую группу из пяти команд. «Ливерпуль» с шестью баллами находится на десятой строчке. Ранее в Лиге чемпионов команды встречались на разных стадиях 11 раз. «Реал» выиграл восемь матчей, «Ливерпуль» — три. Последняя встреча, на общем этапе Лиги чемпионов осенью 2024 года, завершилась победой англичан на «Энфилде» со счетом 2:0.

«Реал» — рекордсмен по количеству триумфов в Лиге чемпионов (15). «Ливерпуль» побеждал в ЛЧ шесть раз. Обе команды входят в круг фаворитов турнира в сезоне-2025/26. Котировки на победу «Ливерпуля» составляют 8.00. Шансы «Реала» котируются за 9.00. Выше оцениваются шансы действующего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (6.00), а также «Арсенала» (6.70) и «Барселоны» (7.50).

Новое