Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги

6 февраля в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Встреча английских топ-клубов состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала проанализировала расклад сил перед игрой.

Несмотря на победу «Тоттенхэма» со счетом 1:0 в первом матче, букмекеры считают «Ливерпуль» явным фаворитом. Сделать ставку на победу «красных» в основное время можно с котировкой 1.25, что соответствует примерно 79% вероятности. На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 7.40 (около 13%). Успех «шпор» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 12.00 (приблизительно 8%).

Фаворитом всего противостояния эксперты называют «Ливерпуль». Выход мерсисайдцев в финал Кубка лиги можно спрогнозировать за 1.27 (около 75%). Котировки на проход лондонского клуба в решающую стадию составляют 3.85 (примерно 25%).

Клиенты PARI считают «Ливерпуль» фаворитом сегодняшней встречи и всего противостояния. На победу хозяев по итогам 90 минут приходится 92% от общего объема ставок на три возможных исхода. Еще 7% сделано на победу гостей, а 1% — на ничью. В общем объеме ставок на выход той или иной команды в финал соотношение 91% на 9% в пользу «Ливерпуля».

Аналитики PARI ждут от соперников результативной игры. Поставить на то, что команды Арне Слота и Ангелоса Постекоглу забьют как минимум три гола, можно с коэффициентом 1.27. Вероятность того, что соперники ограничатся максимум двумя мячами, оценивается котировкой 3.80. Ставки на ТБ 3.5 принимаются за 1.65. Пари на обмен голами можно заключить за 1.63.

Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — победа «Ливерпуля» 3:0 за 9.50. Победу хозяев со счетом 3:1 можно взять за 10.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности могут отличиться нападающие хозяев Мохамед Салах и Дарвин Нуньес. Ставки на их голы принимаются за 1.80 и 2.20 соответственно.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на «Тоттенхэм» с форой (+2.5) за 1.65. Общий коэффициент экспресса — 3.05.

«Ливерпуль» — десятикратный и действующий обладатель Кубка лиги. «Тоттенхэм» владел этим трофеем четырежды, а в последний раз выигрывал его в 2008 году. Победитель противостояния сыграет в финале против «Ньюкасла». Решающая игра состоится 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.