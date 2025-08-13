Ведомости
Клиенты PARI верят в победу «Локомотива» над «Балтикой» в Кубке России

Талалаев остановит лидера РПЛ в Кубке?
Валентин Васильев

13 августа «Локомотив» сыграет с «Балтикой» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра пройдет на домашнем стадионе «железнодорожников», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Локомотив» фаворитом матча. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.90, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на успех «Балтики» можно за 4.30, ничья идет за 3.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 23% и 27%.

Итоговая победа «Локомотива» с учетом серии пенальти оценивается коэффициентом 1.47. Такую же ставку на «Балтику» можно сделать за 2.70.

Клиенты PARI в основном согласны с оценками букмекеров. 95% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Локомотива». Самая крупная ставка пришлась на «Балтику» — один из клиентов поставил 200 000 рублей на гостей с форой (+1) по коэффициенту 1.75. Если же говорить о результате встречи с учетом возможной серии пенальти, то здесь на хозяев приходится 99% от всего оборота ставок рынка.

Букмекеры считают, что соперники покажут результативную игру. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.05. При этом аналитики ожидают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.70.

Прогноз на матч «Локомотив» - «Балтика»

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 7.50.

Обе команды неудачно стартовали в Кубке России. Так, «Локомотив» в первом туре уступил ЦСКА со счетом 1:2. С таким же счетом завершился матч «Балтики» с «Акроном». Тем не менее аналитики не исключают, что «железнодорожники» еще смогут отыграться и занять первое место в группе D — ставки на это принимаются по коэффициенту 4.20. Для сравнения, аналогичная ставка на «Балтику» котируется за 22.00.

