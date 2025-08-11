Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 августа 4:31ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив – Балтика, 13 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Третий заезд команды Талалаева в столицу. Два предыдущих были удачными для нее
Валентин Васильев

На этой неделе в верхней половине сетки Кубка России по футболу состоятся матчи второго тура. На Большой Черкизовской улице столицы встретятся команды-сенсации первых туров РПЛ: в гости к «Локомотиву» едет «Балтика». Игра обещает быть крайне напряженной. Выбираем перспективный вариант для пари на матч.

Команда 1Время началаКоманда 2
«Локомотив» (Москва)13.08.2025, Ср 
18:30 МСК		«Балтика» (Калининград)
П1 – 1.85Х – 3.70П2 – 4.40

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 2-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»95129-14
«Балтика»15914-29

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива» и «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.07.2024«Локомотив»

4:1

«Балтика»

Товарищеский матч

25.05.2024«Балтика»

1:3

«Локомотив»

РПЛ

14.03.2024«Локомотив»

1:1, пен. 6:7

«Балтика»

Кубок России

28.11.2023«Балтика»

2:2

«Локомотив»

Кубок России

03.09.2023«Локомотив»

3:2

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В этом розыгрыше соперники очков еще не брали.

КомандыИВНПМО
1. Акрон11002-13
2. ЦСКА11002-13
3. Локомотив10011-20
4. Балтика10011-20

Прогноз на матч

Свернуть

Только пять команд избежали поражений в стартовых четырех турах чемпионата России по футболу. Две из них сразятся в среду в кубковом турнире. «Локомотив» - единоличный лидер РПЛ, «Балтика» - в топ-5 таблицы. Такого мощного старта в сезоне от них мало кто ожидал. По степени сенсационности результатов в июле-августе рядом с этими двумя стоят только «Крылья Советов». В новой кампании они уступили только в Кубке, но тут еще будет достаточно возможностей исправить ситуацию. Игра в Черкизово в любом случае обещает быть увлекательной.  

Обе команды неизменно поражали чужие ворота во всех пяти играх сезона. Калининградцы с очками вернулись с двух предыдущих выездов в столицу: одно набрали на «Динамо» и три - на «Лукойл Арене». Этого «возвращенца» из первой лиги Москвой точно не испугать. Обмен голами в этой паре выглядит как нечто само собой разумеющееся.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Балтика»:

Позиция«Локомотив»«Балтика»Позиция
Вратарь22. Лантратов81. КукушкинВратарь
Защитник24. Ненахов13. ЛунаЗащитник
Защитник59. Погостнов25. ФилинЗащитник
Защитник5. Ньямси46. ОбонинЗащитник
Защитник2. Рамирес11. КовалевПолузащитник
Полузащитник94. Тимофеев96. Мохаммад Полузащитник
Полузащитник90. Годяев5. МуридПолузащитник
Полузащитник14. Салтыков47. УткинПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев15. ЙеннеПолузащитник
Нападающий8. Сарвели9. СтафановичНападающий
Нападающий27. Комличенко90. ОффорНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «Бетсити» оценили вероятность победы железнодорожников в основное время коэффициентом 1.85. Котировка на успех гостей в два с половиной раза выше. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.70.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Локомотив» – «Балтика»?

У «Бетсити» доступна опция выбора сразу нескольких вариантов итогового счета. Комплект из 1:0, 2:0 и 3:0 можно взять с котировкой 3.30.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Балтика»?

На территории Российской Федерации игру покажет  «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Балтика»?

Билеты на игру уже доступны на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей. 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

На кубковые игры действие паспорта болельщика пока не распространяется.

«Локомотив» выиграет Кубок России?

В рейтинге претендентов на хрустальную чашу «Локомотив» занимает пока только шестое место. Заключить пари на триумф красно-зеленых в турнире сейчас можно по коэффициенту 13.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer173 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer507 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer507 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё