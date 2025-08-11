Локомотив – Балтика, 13 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Только пять команд избежали поражений в стартовых четырех турах чемпионата России по футболу. Две из них сразятся в среду в кубковом турнире. «Локомотив» - единоличный лидер РПЛ, «Балтика» - в топ-5 таблицы. Такого мощного старта в сезоне от них мало кто ожидал. По степени сенсационности результатов в июле-августе рядом с этими двумя стоят только «Крылья Советов». В новой кампании они уступили только в Кубке, но тут еще будет достаточно возможностей исправить ситуацию. Игра в Черкизово в любом случае обещает быть увлекательной.

Обе команды неизменно поражали чужие ворота во всех пяти играх сезона. Калининградцы с очками вернулись с двух предыдущих выездов в столицу: одно набрали на «Динамо» и три - на «Лукойл Арене». Этого «возвращенца» из первой лиги Москвой точно не испугать. Обмен голами в этой паре выглядит как нечто само собой разумеющееся.