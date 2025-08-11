Локомотив – Балтика, 13 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в верхней половине сетки Кубка России по футболу состоятся матчи второго тура. На Большой Черкизовской улице столицы встретятся команды-сенсации первых туров РПЛ: в гости к «Локомотиву» едет «Балтика». Игра обещает быть крайне напряженной. Выбираем перспективный вариант для пари на матч.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 2-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|9
|5
|1
|29-14
|«Балтика»
|1
|5
|9
|14-29
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива» и «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.07.2024
|«Локомотив»
4:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|25.05.2024
|«Балтика»
1:3
«Локомотив»
РПЛ
|14.03.2024
|«Локомотив»
1:1, пен. 6:7
«Балтика»
Кубок России
|28.11.2023
|«Балтика»
2:2
«Локомотив»
Кубок России
|03.09.2023
|«Локомотив»
3:2
«Балтика»
РПЛ
В этом розыгрыше соперники очков еще не брали.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2. ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Локомотив
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Только пять команд избежали поражений в стартовых четырех турах чемпионата России по футболу. Две из них сразятся в среду в кубковом турнире. «Локомотив» - единоличный лидер РПЛ, «Балтика» - в топ-5 таблицы. Такого мощного старта в сезоне от них мало кто ожидал. По степени сенсационности результатов в июле-августе рядом с этими двумя стоят только «Крылья Советов». В новой кампании они уступили только в Кубке, но тут еще будет достаточно возможностей исправить ситуацию. Игра в Черкизово в любом случае обещает быть увлекательной.
Обе команды неизменно поражали чужие ворота во всех пяти играх сезона. Калининградцы с очками вернулись с двух предыдущих выездов в столицу: одно набрали на «Динамо» и три - на «Лукойл Арене». Этого «возвращенца» из первой лиги Москвой точно не испугать. Обмен голами в этой паре выглядит как нечто само собой разумеющееся.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Балтика»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|81. Кукушкин
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|13. Луна
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|46. Обонин
|Защитник
|Защитник
|2. Рамирес
|11. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|94. Тимофеев
|96. Мохаммад
|Полузащитник
|Полузащитник
|90. Годяев
|5. Мурид
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтыков
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|15. Йенне
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Сарвели
|9. Стафанович
|Нападающий
|Нападающий
|27. Комличенко
|90. Оффор
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» оценили вероятность победы железнодорожников в основное время коэффициентом 1.85. Котировка на успех гостей в два с половиной раза выше. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.70.
У «Бетсити» доступна опция выбора сразу нескольких вариантов итогового счета. Комплект из 1:0, 2:0 и 3:0 можно взять с котировкой 3.30.
На территории Российской Федерации игру покажет «Матч ТВ».
Билеты на игру уже доступны на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.
На кубковые игры действие паспорта болельщика пока не распространяется.
В рейтинге претендентов на хрустальную чашу «Локомотив» занимает пока только шестое место. Заключить пари на триумф красно-зеленых в турнире сейчас можно по коэффициенту 13.00.