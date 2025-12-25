Клиенты PARI ставят на «Локомотив» против «Динамо Москва» в КХЛ

25 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Локомотив» и московское «Динамо». Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке букмекеров, «Локомотив» — фаворит матча. На победу хозяев площадки в основное время можно поставить за 1.95, что составляет примерно 50% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов — 3.45 (около 28%). Ничья доступна за 4.30 (22%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.55. На итоговый успех бело-голубых можно сделать ставку с коэффициентом 2.45.

Клиенты PARI уверены в успехе «Локомотива». На победу команды из Ярославля по итогам 60 минут приходится около 76% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 10% сделано на «Динамо», еще приблизительно 14% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 88% на 12% в пользу «Локомотива».

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.59 и включил в него пари на москвичей с форой (+2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.22.

По оценке аналитиков, матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.45, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.52.

«Локомотив» одержал 25 побед в 40 матчах, ярославцы занимают первое место на Западе. Букмекеры оценивают шансы команды Боба Хартли снова выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 3.00. На то, что «железнодорожники» станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 2.20.

У «Динамо» 24 победы в 38 играх и четвертая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Вячеслава Козлова завоюет Кубок Гагарина, можно за 20.00. На то, что динамовцы станут первыми на Западе, предлагают котировку 8.50.