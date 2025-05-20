Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

21 мая в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Локомотив» и «Трактор». Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:30 по московскому времени. Пока счёт в серии 3-1 в пользу команды Игоря Никитина. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев выше. На победу «железнодорожников» в основное время можно поставить за 1.92. Это примерно 51% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 4.00 (около 25%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.90 (приблизительно 24%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.45. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.75.

Клиенты PARI уверены в хозяевах в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 94% от общего объема ставок на этом рынке. Если говорить о ставках на итоговую победу в матче, то здесь соотношение 79% на 21% в пользу подопечных Игоря Никитина.

На то, что чемпионом по итогам серии станет «Локомотив», предлагают коэффициент 1.04, а шансы хоккеистов «Трактора» перевернуть ход финала и взять титул оценили 11.00. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 5.10.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.50. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 5 000 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу ярославского клуба в основное время с коэффициентом 1.90. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 4 500 000 рублей. Другой игрок поставил 2 000 000 рублей на тот же исход с той же котировкой. Если «Локомотив» окажется сильнее по итогам 60 минут встречи, его чистая прибыль составит 1 800 000 рублей.

В первом матче серии «Трактор» победил 2:1, а затем «Локомотив» выиграл трижды подряд. Сначала подопечные Никитина оказались сильнее во второй игре в Ярославле — 4:1, а затем дважды одолели команду Бенуа Гру и в Челябинске — 5:2 и 3:1.