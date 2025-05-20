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21 мая 11:15ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.50
Руслан Ипполитов

21 мая в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ встретятся «Локомотив» и «Трактор». Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:30 по московскому времени. Пока счёт в серии 3-1 в пользу команды Игоря Никитина. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев выше. На победу «железнодорожников» в основное время можно поставить за 1.92. Это примерно 51% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 4.00 (около 25%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.90 (приблизительно 24%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.45. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.75.

Клиенты PARI уверены в хозяевах в основное время. На успех «Локомотива» приходится около 94% от общего объема ставок на этом рынке. Если говорить о ставках на итоговую победу в матче, то здесь соотношение 79% на 21% в пользу подопечных Игоря Никитина.

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На то, что чемпионом по итогам серии станет «Локомотив», предлагают коэффициент 1.04, а шансы хоккеистов «Трактора» перевернуть ход финала и взять титул оценили 11.00. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 5.10.

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.50. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.50

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 5 000 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу ярославского клуба в основное время с коэффициентом 1.90. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 4 500 000 рублей. Другой игрок поставил 2 000 000 рублей на тот же исход с той же котировкой. Если «Локомотив» окажется сильнее по итогам 60 минут встречи, его чистая прибыль составит 1 800 000 рублей.

В первом матче серии «Трактор» победил 2:1, а затем «Локомотив» выиграл трижды подряд. Сначала подопечные Никитина оказались сильнее во второй игре в Ярославле — 4:1, а затем дважды одолели команду Бенуа Гру и в Челябинске — 5:2 и 3:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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