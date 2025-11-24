Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 ноября 10:49ГлавнаяНовости

PARI: FaZe победит Lynn Vision в первом туре StarLadder Budapest Major 2025 по CS

Полные расклады перед игрой
Валентин Васильев

24 ноября стартует первый этап StarLadder Budapest Major — главного турнира по CS в уходящем году. Одним из центральных матчей первого тура станет противостояние Lynn Vision и FaZe Clan. Серия в формате best-of-1 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет FaZe, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге Valve. Поставить на победу состава karrigan можно с котировкой 1.36. Коэффициент на FaZe с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-5.5) — 2.65. Вероятность того, что европейский ростер выиграет первую половину карты, оценивается котировкой 1.65

Lynn Vision, занимающая 24-ю строчку в мировом рейтинге, на последнем турнире заняла более высокое место, чем FaZe. Поставить на победу китайского коллектива в грядущем поединке можно с котировкой 3.15. Коэффициент на Lynn Vision с форой по раундам (+5.5) составляет 1.48, а с форой (+2.5) — 2.28. Ставка на овертайм доступна с котировкой 6.80.

Клиенты PARI уверены в успехе коллектива karrigan. На победу FaZe приходится более 93% от общего оборота пари на исход матча.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. В первой стадии участвуют 16 команд — восемь лучших из них пройдут во второй этап. Вероятность того, что FaZe сможет дойти до финала мейджора, аналитики оценили коэффициентом 20.00. Аналогичный результат для Lynn Vision идет с котировкой 85.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Эксперты PARI считают, что у «Краснодара» больше шансов в матче РПЛ против «Локомотива»
Эксперты PARI считают, что у «Краснодара» больше шансов в матче РПЛ против «Локомотива»
Новости
PARI: «Арсенал» переиграет «Тоттенхэм» и упрочит лидерство в АПЛ
PARI: «Арсенал» переиграет «Тоттенхэм» и упрочит лидерство в АПЛ
Новости
Клиенты PARI считают, что Арман Царукян победит Дэна Хукера на UFC Fight Night 265
Клиенты PARI считают, что Арман Царукян победит Дэна Хукера на UFC Fight Night 265
Новости
Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Спартаком» в 16-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Спартаком» в 16-м туре РПЛ
Новости
Папе тоже нужен Дед Мороз! Фонд «Пари и побеждай» запускает второй сезон новогоднего «Экспресса заботы»
Папе тоже нужен Дед Мороз! Фонд «Пари и побеждай» запускает второй сезон новогоднего «Экспресса заботы»
Новости
Ударное бинго от PARI: фрибет и перчатки с автографом Армана Царукяна за угаданные события боя UFC
Ударное бинго от PARI: фрибет и перчатки с автографом Армана Царукяна за угаданные события боя UFC
Новости
Лайв-ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» принесла клиенту букмекеров 1 844 500 рублей
Лайв-ставка на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» принесла клиенту букмекеров 1 844 500 рублей
Новости
Пользователи PARI ставят на «Ак Барс» в матче КХЛ с ЦСКА
Пользователи PARI ставят на «Ак Барс» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на Испанию против Турции в отборе ЧМ-2026
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на Испанию против Турции в отборе ЧМ-2026
Новости
Букмекеры: московское «Динамо» во второй раз в текущем сезоне переиграет «Спартак»
Букмекеры: московское «Динамо» во второй раз в текущем сезоне переиграет «Спартак»
Новости

Новое