PARI: FaZe победит Lynn Vision в первом туре StarLadder Budapest Major 2025 по CS

24 ноября стартует первый этап StarLadder Budapest Major — главного турнира по CS в уходящем году. Одним из центральных матчей первого тура станет противостояние Lynn Vision и FaZe Clan. Серия в формате best-of-1 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет FaZe, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге Valve. Поставить на победу состава karrigan можно с котировкой 1.36. Коэффициент на FaZe с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-5.5) — 2.65. Вероятность того, что европейский ростер выиграет первую половину карты, оценивается котировкой 1.65.

Lynn Vision, занимающая 24-ю строчку в мировом рейтинге, на последнем турнире заняла более высокое место, чем FaZe. Поставить на победу китайского коллектива в грядущем поединке можно с котировкой 3.15. Коэффициент на Lynn Vision с форой по раундам (+5.5) составляет 1.48, а с форой (+2.5) — 2.28. Ставка на овертайм доступна с котировкой 6.80.

Клиенты PARI уверены в успехе коллектива karrigan. На победу FaZe приходится более 93% от общего оборота пари на исход матча.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. В первой стадии участвуют 16 команд — восемь лучших из них пройдут во второй этап. Вероятность того, что FaZe сможет дойти до финала мейджора, аналитики оценили коэффициентом 20.00. Аналогичный результат для Lynn Vision идет с котировкой 85.00.