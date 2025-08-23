Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ

23 августа в одном из главных матчей второго тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Победитель Лиги чемпионов 2023 года примет действующего триумфатора Лиги Европы на стадионе «Этихад» в Манчестере, встреча начнется в 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ман Сити» можно по коэффициенту 1,50, что соответствует примерно 65% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4,90 (около 20%). Котировки на триумф «Тоттенхэма» составляют 6,00(приблизительно 15%).

Клиенты PARI также сделали выбор в пользу «Ман Сити». На победу хозяев приходится 96% от общего оборота ставок на исход встречи, еще 3% от всего объема пари сделано на победу «Тоттенхэма», а 1% — на ничью.

Аналитики PARI ждут от коллективов Хосепа Гвардиолы и Томаса Франка результативной игры. Вероятность того, что соперники забьют на двоих три гола и более, оценивается коэффициентом 1,50. При результативности в два мяча и менее сыграет котировка 2,60. Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд предлагается за 1,65. Если обмена голами не случится, сыграет коэффициент 2,25.

Самые вероятные варианты в линии на точный счет — 2:0 и 2:1 в пользу «Ман Сити» за 9,00. Котировки на триумф любого из соперников с сухим счетом составляют 2,40. Поставить на то, что счет в матче откроет «Ман Сити», можно за 1,43, аналогичная ставка на «Тоттенхэм» идет за 2,90.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него ставку на тотал больше 1 по голам в матче «Ман Сити» и «Тоттенхэма» за 1,04. Общий коэффициент ставки — 2,01. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш беттора по этой ставке превысит 500 000 рублей.

В стартовом туре АПЛ «Ман Сити» разгромил в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 4:0 и сходу возглавил турнирную таблицу. «Тоттенхэм» стартовал с крупной победы дома над «Бернли» (3:0) и вышел на третью строчку. В прошлом сезоне «горожане» заняли третье место в АПЛ, прервав серию из четырех чемпионских сезонов подряд. «Тоттенхэм» стал лишь 17-м, но выиграл Лигу Европы, благодаря чему завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2025/26.