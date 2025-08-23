Ведомости
Манчестер Сити - Тоттенхэм, 23 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Премьера сезона на «Этихаде»
Валентин Васильев

Открывающим в субботней программе второго тура Английской Премьер-лиги стоит матч в Манчестере. «Сити» на «Этихаде» принимает «Тоттенхэм». Явный претендент на статус центрального события игрового дня. Рассмотрим его с точки зрения интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

23.08.2025, Сб

14:30 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 – 1.51Х – 5.20П2 – 6.00

Турнир: английская Премьер-лига, 2-й тур

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»703768270-242
«Тоттенхэм»683770242-270

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Вулверхэмптон»

0:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

09.08.2025«Палермо»

0:3

«Манчестер Сити»

Товарищеский матч

01.07.2025«Манчестер Сити»

3:4

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

26.06.2025«Ювентус»

2:5

«Манчестер Сити»

Клубный чемпионат мира

23.06.2025«Манчестер Сити»

6:0

«Аль-Айн»

Клубный чемпионат мира

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Бернли»

АПЛ

13.08.2025«ПСЖ»

2:2, пен. 4:3

«Тоттенхэм»

Суперкубок УЕФА

07.08.2025«Бавария»

4:0

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

03.08.2025«Ньюкасл»

1:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

31.07.2025«Арсенал»

0:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.11.2024«Манчестер Сити»

0:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.10.2024«Тоттенхэм»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

14.05.2024«Тоттенхэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

26.01.2024«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

Прогноз на матч

Обеим командам прошлый сезон АПЛ не удался. «Манчестер Сити» финишировал только третьим (ничто для клуба таких возможностей и амбиций), а «Тоттенхэм» - вообще 17-м, сразу над зоной вылета! Лондонцы хотя бы компенсировали неудачи на внутренней арене триумфом на внешней (победа в Лиге Европы). «Горожанам» же и этого сделать не удалось. Так что в новый чемпионат и те, и другие вошли с реваншистскими настроениями. Что незамедлительно продемонстрировали в первом же туре.

Команда Гвардиолы на старте загрузила четыре безответных мяча в сетку ворот «Вулверхэмптона». «Тоттенхэм» чуть менее крупно, но тоже убедительно, обыграл «Бернли» - 3:0. В обоих случаях фиксировались индивидуальные дубли: у манчестерцев - авторства Холанда, а у лондонцев - Ришарлисона.

В последнее время в этой паре наметился тренд на гостевые победы: за пять прошлых «личек» их случилось сразу четыре. Однако, глядя на такой «Сити», трудно допустить с его стороны домашний конфуз. Полагаем, что «горожане» не уступят при тотал больше 2.5 голов в матче. В «Бетсити» взять такую комбинацию можно с коэффициентом 1.72.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Английская Премьер-лига пока остается вне эфиров российского телевидения. Чтобы оставаться в курсе матчей, болельщики могут использовать текстовые и визуальные трансляции на специализированных ресурсах спортивных изданий и крупных букмекеров — таких как «Бетсити»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Беттинелли, Филлипс, Уилсон-Эсбранд, Эдерсон, Родри, Фоден, Гвардиол, Савиньо, Ковачич (все - травмы)

«Тоттенхэм»: Мэддисон, Соломон, Кулушевски, Хиль, Удогие, Скарлетт, Такаи, Дрэгушин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Манчестер Сити»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь 1. Траффорд 1. ВикариоВратарь
Защитник3. Диаш 17. Ромеро Защитник
Защитник5. Стоунс 37. ван де Вен Защитник
Защитник21. Аит-Нури 23. Порро Защитник
Полузащитник 82. Льюис 24. Спенс Защитник
Полузащитник 14. Гонсалес 14. Грэй Полузащитник
Полузащитник 4. Райндерс 29. Сарр Полузащитник 
Полузащитник20. Силва 15. Бергвалль Полузащитник
Нападающий 11. Доку 20. КудусНападающий
Нападающий 52. Бобб 22. ДжонсонНападающий
Нападающий9. Холанд  9. РишарлисонНападающий
Главный тренерХосеп Гвардиола  Томас ФранкГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Бетсити»  установили коэффициент 1.51 на фаворита и почти в четыре раза более высокий - на его соперника (6.00). Ничья котируется в компании за 5.20.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»?

В матчах плюс-минус равных соперников ниже всего обычно котируется ничья - 0:0 или 1:1. Но в данном случае аналитики считают наиболее вероятным исходом победу хозяев со счетом 2:1 (коэффициент - 8.10). 

Матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» будет результативным?

Коэффициент 1.47 на тотал больше 2.5 обещает зрелищный и результативный футбол на  «Этихаде».

Кто тренирует «Тоттенхэм»?

В межсезонье Ангелоса Постекоглу сменил датский специалист Томас Франк. В «Брентфорде» он восемь раз сталкивался с Гвардиолой - и даже дважды его победил. 

Кто выиграет АПЛ?

«Манчестер Сити» - пока только третий в топе фаворитов сезона от «Бетсити». Поставить на триумф «горожан» сейчас предлагается по котировке 3.70. Коэффициенты на успех «Арсенала» и «Ливерпуля» ниже - соответственно, 3.10 и 2.90.

