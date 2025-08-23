Манчестер Сити - Тоттенхэм, 23 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обеим командам прошлый сезон АПЛ не удался. «Манчестер Сити» финишировал только третьим (ничто для клуба таких возможностей и амбиций), а «Тоттенхэм» - вообще 17-м, сразу над зоной вылета! Лондонцы хотя бы компенсировали неудачи на внутренней арене триумфом на внешней (победа в Лиге Европы). «Горожанам» же и этого сделать не удалось. Так что в новый чемпионат и те, и другие вошли с реваншистскими настроениями. Что незамедлительно продемонстрировали в первом же туре.

Команда Гвардиолы на старте загрузила четыре безответных мяча в сетку ворот «Вулверхэмптона». «Тоттенхэм» чуть менее крупно, но тоже убедительно, обыграл «Бернли» - 3:0. В обоих случаях фиксировались индивидуальные дубли: у манчестерцев - авторства Холанда, а у лондонцев - Ришарлисона.

В последнее время в этой паре наметился тренд на гостевые победы: за пять прошлых «личек» их случилось сразу четыре. Однако, глядя на такой «Сити», трудно допустить с его стороны домашний конфуз. Полагаем, что «горожане» не уступят при тотал больше 2.5 голов в матче. В «Бетсити» взять такую комбинацию можно с коэффициентом 1.72.