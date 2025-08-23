Манчестер Сити - Тоттенхэм, 23 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Открывающим в субботней программе второго тура Английской Премьер-лиги стоит матч в Манчестере. «Сити» на «Этихаде» принимает «Тоттенхэм». Явный претендент на статус центрального события игрового дня. Рассмотрим его с точки зрения интересных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига, 2-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|70
|37
|68
|270-242
|«Тоттенхэм»
|68
|37
|70
|242-270
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Вулверхэмптон»
0:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|09.08.2025
|«Палермо»
0:3
«Манчестер Сити»
Товарищеский матч
|01.07.2025
|«Манчестер Сити»
3:4
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|26.06.2025
|«Ювентус»
2:5
«Манчестер Сити»
Клубный чемпионат мира
|23.06.2025
|«Манчестер Сити»
6:0
«Аль-Айн»
Клубный чемпионат мира
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
«Бернли»
АПЛ
|13.08.2025
|«ПСЖ»
2:2, пен. 4:3
«Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА
|07.08.2025
|«Бавария»
4:0
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|03.08.2025
|«Ньюкасл»
1:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|31.07.2025
|«Арсенал»
0:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.11.2024
|«Манчестер Сити»
0:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.10.2024
|«Тоттенхэм»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|14.05.2024
|«Тоттенхэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|26.01.2024
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
Обеим командам прошлый сезон АПЛ не удался. «Манчестер Сити» финишировал только третьим (ничто для клуба таких возможностей и амбиций), а «Тоттенхэм» - вообще 17-м, сразу над зоной вылета! Лондонцы хотя бы компенсировали неудачи на внутренней арене триумфом на внешней (победа в Лиге Европы). «Горожанам» же и этого сделать не удалось. Так что в новый чемпионат и те, и другие вошли с реваншистскими настроениями. Что незамедлительно продемонстрировали в первом же туре.
Команда Гвардиолы на старте загрузила четыре безответных мяча в сетку ворот «Вулверхэмптона». «Тоттенхэм» чуть менее крупно, но тоже убедительно, обыграл «Бернли» - 3:0. В обоих случаях фиксировались индивидуальные дубли: у манчестерцев - авторства Холанда, а у лондонцев - Ришарлисона.
В последнее время в этой паре наметился тренд на гостевые победы: за пять прошлых «личек» их случилось сразу четыре. Однако, глядя на такой «Сити», трудно допустить с его стороны домашний конфуз. Полагаем, что «горожане» не уступят при тотал больше 2.5 голов в матче. В «Бетсити» взять такую комбинацию можно с коэффициентом 1.72.
Потери
«Манчестер Сити»: Беттинелли, Филлипс, Уилсон-Эсбранд, Эдерсон, Родри, Фоден, Гвардиол, Савиньо, Ковачич (все - травмы)
«Тоттенхэм»: Мэддисон, Соломон, Кулушевски, Хиль, Удогие, Скарлетт, Такаи, Дрэгушин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Траффорд
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|3. Диаш
|17. Ромеро
|Защитник
|Защитник
|5. Стоунс
|37. ван де Вен
|Защитник
|Защитник
|21. Аит-Нури
|23. Порро
|Защитник
|Полузащитник
|82. Льюис
|24. Спенс
|Защитник
|Полузащитник
|14. Гонсалес
|14. Грэй
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Райндерс
|29. Сарр
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|15. Бергвалль
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Доку
|20. Кудус
|Нападающий
|Нападающий
|52. Бобб
|22. Джонсон
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|9. Ришарлисон
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Томас Франк
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.51 на фаворита и почти в четыре раза более высокий - на его соперника (6.00). Ничья котируется в компании за 5.20.
В матчах плюс-минус равных соперников ниже всего обычно котируется ничья - 0:0 или 1:1. Но в данном случае аналитики считают наиболее вероятным исходом победу хозяев со счетом 2:1 (коэффициент - 8.10).
Коэффициент 1.47 на тотал больше 2.5 обещает зрелищный и результативный футбол на «Этихаде».
В межсезонье Ангелоса Постекоглу сменил датский специалист Томас Франк. В «Брентфорде» он восемь раз сталкивался с Гвардиолой - и даже дважды его победил.
«Манчестер Сити» - пока только третий в топе фаворитов сезона от «Бетсити». Поставить на триумф «горожан» сейчас предлагается по котировке 3.70. Коэффициенты на успех «Арсенала» и «Ливерпуля» ниже - соответственно, 3.10 и 2.90.