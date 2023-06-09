Манчестер Сити - Интер: будет ли серия пенальти в финале Лиги чемпионов?

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В субботу, 7 июня, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. За главный клубный трофей европейского футбола поспорят английский “Манчестер Сити” и итальянский “Интернационале".
Аналитики букмекерских контор отдают явное преимущество в паре команде Хосепа Гвардиолы. Коэффициенты на победу “Интера" в основное время почти в пять раз превосходят предложения на “Сити”.
Но и вероятность дополнительного времени и серии пенальти эксперты находят достаточно высокой. В частности, БК «Марафон» оценила вероятность первого исхода коэффициентом 4,90, а второго - 8,20. При этом на победу в послематчевой лотерее установлен одинаковый коэффициент на обе команды - 13.25.
Лучшие коэффициенты на финал ЛЧ Манчестер Сити - Интер
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