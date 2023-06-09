Манчестер Сити - Интер: будет ли серия пенальти в финале Лиги чемпионов?

В субботу, 7 июня, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. За главный клубный трофей европейского футбола поспорят английский “Манчестер Сити” и итальянский “Интернационале".

Аналитики букмекерских контор отдают явное преимущество в паре команде Хосепа Гвардиолы. Коэффициенты на победу “Интера" в основное время почти в пять раз превосходят предложения на “Сити”.