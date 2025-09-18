Ведомости
Клиент PARI поставил более 400 000 рублей на матч «Манчестер Сити» и «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов

Валентин Васильев

18 сентября в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Сити оф Манчестер» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед матчем чемпионов Англии и Италии, а также изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают «Ман Сити» явным фаворитом. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.70, что соответствует примерно 58% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.05 (приблизительно 24%). Котировки на триумф «Наполи» составляют 5.30 (около 18%).

Клиенты PARI также сделали выбор в пользу английского суперклуба. На победу «Ман Сити» приходится около 95% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, на успех «Наполи» и ничью сделано 4% и 1% соответственно.

Эксперты ждут результативный футбол в Манчестере. По оценкам аналитиков PARI, командам Хосепа Гвардиолы и Антонио Конте по силам забить на двоих как минимум три мяча. Это событие оценивается коэффициентом 1.75. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.08. При результативности в четыре мяча и выше сыграет ставка за 2.75. С высокой долей вероятности оба соперника поразят ворота друг друга. Спрогнозировать это событие можно за 1.75. Если обмена голами не произойдет, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятными вариантами результата игры считаются ничья 1:1, а также победа хозяев 1:0, 2:0 и 2:1. Каждое из этих событий доступно в линии PARI за 8.50. Стоит отметить, что с высокой долей вероятности англичане способны забить как минимум дважды. Спрогнозировать индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 можно за 1.70. Аналогичная ставка на гостей идет за 3.60. Выбрать победу хозяев с форой (—1) предлагается за 2.12. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 2.40.

С наибольшей долей вероятности в этом матче отличится Эрлинг Холанд. Ставки на гол норвежского бомбардира «Ман Сити» принимаются за 1.75.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 433 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на тотал больше 2 по голам в матче «Ман Сити» и «Наполи». Общий коэффициент экспресса — 2.39. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари превысит 600 000 рублей.

Прогноз на матч «Ман Сити» - «Наполи»

На старте Лиги чемпионов 2025/26 главными претендентами на победу в турнире, по оценкам аналитиков PARI, считаются «Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Сделать ставку на итоговый триумф каждой из этих команд можно по коэффициенту 7.00. Ставки на победу «Манчестер Сити» принимаются за 11.00, а вероятность успеха «Наполи» по итогам сезона котируется за 25.00.

«Манчестер Сити» и «Наполи» провели между собой четыре матча в ЛЧ. Два из них остались за англичанами, еще по одной игре завершились победой «Наполи» и ничьей. В прошлом сезоне англичане дошли до раунда плей-офф ЛЧ, а неаполитанцы не участвовали в еврокубках. В нынешнем сезоне «Ман Сити» идет на восьмом месте в АПЛ, а «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А.

Новое