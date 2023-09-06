Пользователи PARI ставят на победу Медведева над Рублевым в 1/4 финала US Open

6 сентября в четвертьфинале Открытого чемпионата США сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев. Начало встречи звезд российского и мирового тенниса запланировано на 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы третьей и восьмой ракеток мира, а также рассказали о ставках клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Букмекеры считают Медведева явным фаворитом предстоящей игры. Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.43, что соответствует примерно 67% вероятности. Шансы Рублева выйти в полуфинал оцениваются котировкой 2.85 (около 33%). Ставки на триумф Медведева по итогам первого сета и всей игры идут в линии PARI за 1.85. Сделать такой же прогноз в отношении Рублева предлагается за 4.20.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. Более 98% от всего объема ставок на исход встречи сделано на победу Медведева.

По оценкам аналитиков PARI , российские теннисисты сыграют около 39 геймов. Спрогнозировать тотал меньше 39.5 по геймам предлагается за 1.85. Если встреча продлится дольше, сыграет коэффициент 1.95.

Ставка на победу Медведева с форой (–1.5) по сетам доступна за 1.83. Пари на триумф Даниила в трех сетах будет рассчитано за 3.20. Аналогичные ставки на Рублева оцениваются коэффициентами 4.60 и 8.50 соответственно.

Если теннисисты отыграют больше трех сетов, зайдет котировка 1.50. Спрогнозировать, что матч продлится все пять сетов, можно за 3.00. Вероятность победы Медведева с форой (–4.5) по геймам котируется за 1.98. Также букмекеры оценивают вероятность тай-брейка в матче коэффициентом 1.55.

Клиентам PARI также доступны дополнительные ставки на российский четвертьфинал US Open. В частности, спрогнозировать, что игра будет продолжаться более трех часов, можно за 1.55. Пари на медицинский тайм-аут во время матча принимаются за 3.50. Если же зайдет ставка на победу любого теннисиста со счетом 6:0 по итогам одного из сетов, вложенные средства увеличатся в 10 раз.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 180 000 рублей на победу Медведева по коэффициенту 1.38. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.77. Стоит отметить, что один из игроков поставил на тот же исход 445 450 рублей в рамках экспресса, но другое пари в купоне оказалось проигрышным: Фрэнсис Тиафо не сумел обыграть Бена Шелтона и уступил ему дорогу в полуфинал.

В ходе четвертого в сезоне турнира «Большого шлема» Медведев победил венгра Аттилу Балажа, австралийца Кристофера О'Коннелла, аргентинца Себастьяна Баэса и еще одного представителя Зеленого континента — Алекса де Минора. От Рублева вылетели французы Артур Казо, Гаэль Монфис и Артур Риндеркнеш, а также британец Джек Дрэйпер.

С учетом челленджеров соперники провели восемь очных матчей, шесть из них завершились в пользу Медведева. Все встречи прошли на хардовом покрытии. В последний раз теннисисты встречались в финале мартовского турнира ATP 500 в Дубае, где Медведев выиграл со счетом 6:2, 6:2. Против Рублева говорит и статистика другого рода: Андрей в девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», причем добирался до нее на всех четырех мэйджорах, но еще ни разу не преодолел этот барьер. В четвертьфиналах US Open — 2020 и Australian Open — 2021 Рублева выбивал именно Медведев.

Самый значимый титул в карьере Медведев завоевал именно на US Open. Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году. За победу на том турнире он заработал $2,5 млн призовых. В этом году триумфатор US Open заработает $3,5 млн, а общий призовой фонд турнира составляет рекордные $65 млн.

Стоит отметить, что Медведев на текущий момент считается третьим по шансам выиграть турнир. Поставить на чемпионство Даниила можно за 11.00. Шансы Рублева завоевать трофей котируются за 50.00. Главным фаворитом US Open остается Новак Джокович: вероятность его очередного триумфа оценивается коэффициентом 1.80. Вторым идет Карлос Алькарас (2.70).