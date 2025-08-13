Ведомости
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности

Любой желающий сможет задать вопрос звезде фигурного катания
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Встреча с двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр пройдет 17 августа на пространстве Fonbase и будет посвящена благотворительному проекту «Корпорация Добра».

Проект призван вдохновить людей на добрые дела и представит благотворительность в ярком и креативном формате. В рамках проекта амбассадоры FONBET и благотворительной программы ДоброFON примерят на себя роль сотрудников  Корпорации, где будут работать под руководством генерального менеджера Сергея Бурунова и отвечать за свое направление благотворительности.

Так, Медведева возглавляет Департамент Профессионального спорта, который занимается развитием социальных инициатив в профессиональном спорте. В частности, команда Медведевой разрабатывает дизайн хоккейной формы для хоккейных клубов «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Локомотив», эскизы которой будут нарисованы подопечными фонда «Подарок Ангелу».

В ходе открытого Public talk, который пройдет на городском пространстве Fonbase, любой желающий сможет задать вопрос Медведевой и узнать подробнее о важности благотворительности в спорте.  Помимо этого, гости мероприятия смогут эксклюзивно увидеть премьеру четвертой серии скетч-сериала «Корпорация Добра» с Медведевой и Буруновым в главных ролях.

Новые серии «Корпорации Добра» выходят по понедельникам и четвергах на сайте.  

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации по ссылке

Ранее по теме:Андрей Кириленко и Федор Чалов передали 2 млн рублей инклюзивным проектам по итогам благотворительных матчей в пространстве FONBASE

Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
400 000 рублей поставил клиент PARI на «Спартак» против махачкалинского «Динамо» в Кубке России
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Рубином» во втором туре Кубка России
Победа «Локомотива» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 400 000 рублей
Баскетбольный клуб «ПАРМА» сменил название на «БЕТСИТИ ПАРМА»
Клиент PARI поставил 1 800 000 рублей на «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас»
Энтони Эрнандес победит Романа Долидзе на турнире UFC в Лас-Вегасе, считают в PARI
