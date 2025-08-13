Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности

Встреча с двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр пройдет 17 августа на пространстве Fonbase и будет посвящена благотворительному проекту «Корпорация Добра».

Проект призван вдохновить людей на добрые дела и представит благотворительность в ярком и креативном формате. В рамках проекта амбассадоры FONBET и благотворительной программы ДоброFON примерят на себя роль сотрудников Корпорации, где будут работать под руководством генерального менеджера Сергея Бурунова и отвечать за свое направление благотворительности.

Так, Медведева возглавляет Департамент Профессионального спорта, который занимается развитием социальных инициатив в профессиональном спорте. В частности, команда Медведевой разрабатывает дизайн хоккейной формы для хоккейных клубов «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Локомотив», эскизы которой будут нарисованы подопечными фонда «Подарок Ангелу».

В ходе открытого Public talk, который пройдет на городском пространстве Fonbase, любой желающий сможет задать вопрос Медведевой и узнать подробнее о важности благотворительности в спорте. Помимо этого, гости мероприятия смогут эксклюзивно увидеть премьеру четвертой серии скетч-сериала «Корпорация Добра» с Медведевой и Буруновым в главных ролях.

Новые серии «Корпорации Добра» выходят по понедельникам и четвергах на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.