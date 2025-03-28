«Авангард» не проиграет «Металлургу» в основное время. Клиент PARI поставил на это 1 000 000 рублей

28 марта состоится второй матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 2.90 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.90 (25%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.72 (55%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.13 (47%).

Клиенты PARI верят в успех магнитогорской команды. На победу «Металлурга» приходится около 52% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 43% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 66% на 34% в пользу «Магнитки».

Аналитики считают проход «Авангарда» в следующую стадию турнира более вероятным. Если омский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.40 (68%). Проход «Металлурга» котируется перед вторым матчем за 2.95 (32%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если омичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.10.

Предыдущая игра 1/8 финала между «Металлургом» и «Авангардом» завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.73. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на три события, в том числе на то, что «Авангард» не проиграет в основное время по котировке 1.65. Общий коэффициент экспресса — 3.47

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции, набрав 90 очков. «Авангард» остановился на шестом месте Востока с 87-ю очками. Магнитогорцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 3:3. В плей-офф первую победу одержал «Авангард» и вырвался вперед в этом противостоянии.