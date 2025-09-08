Клиенты PARI ждут победы «Металлурга» над «Салаватом Юлаевым»

8 сентября «Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Металлург-Арене» в Магнитогорске, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Металлург» фаворитом матча. Ставки на победу хозяев в основное время принимаются с коэффициентом 1.75, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех «Салавата Юлаева» можно за 4.30, а на ничью — за 4.20. Вероятности этих исходов составляют примерно 22% и 23%. Итоговая победа «Магнитки» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.40, если же победит «Салават Юлаев», сыграет ставка за 2.90.

Клиенты PARI в основном согласны с букмекерами. 90% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Магнитки». Еще 3% сделано на успех уфимской команды и 7% — на ничью. В ставках на результат матча с учетом всех возможных сценариев на победу «Металлурга» приходится 91%.

Один из клиентов поставил 110 000 рублей на то, что соперники обменяются голами, по котировке 1.14. Ставка вошла в экспресс из четырех матчей КХЛ с итоговым коэффициентом 2.26.

Обе команды показали довольно высокую результативность на старте сезона, поэтому аналитики ждут не менее пяти голов в предстоящей встрече. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.35.

«Металлург» начал регулярный чемпионат с победы над «Ак Барсом» (4:3). А вот «Салават Юлаев» не сумел порадовать фанатов, уступив в выездном матче «Торпедо» (3:4). Аналитики не исключают, что одна из этих команд сможет стать победителем Восточной конференции. Для «Магнитки» такое развитие событий котируется за 6.50, а для «Салавата Юлаева» — за 10.00.