Клиенты PARI считают, что обновленный «Милан» пройдет «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

5 февраля пройдет второй четвертьфинал Кубка Италии. В нем сойдутся «Милан» и «Рома». Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед стартом матча букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Милана» можно с котировкой 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 3.65 (около 27%). На ничейный исход встречи аналитики также дают котировку 3.65. Фаворитом всего противостояния эксперты также называют «Милан». Выход «россонери» в полуфинал можно спрогнозировать за 1.60 (около 59%). Котировки на проход римского клуба составляют 2.35 (примерно 41%).

Клиенты PARI уверены в победе «Милана». На этот результат приходится около 76% от общего оборота пари на три варианта исхода матча, 21% — на победу «Ромы» и около 3% — на ничью. В общем объеме ставок на выход той или иной команды в полуфинал зафиксировано соотношение 92% на 8% в пользу «россонери».

Аналитики ожидают, что грядущий матч получится результативным. Ставка на исход, при котором «Милан» и «Рома» забьют на двоих минимум трижды, доступна за 1.82. Вероятность того, что коллективы повторят результат предыдущего очного поединка и оформят максимум два гола, оценивается коэффициентом 2.00. Поставить на то, что зрители увидят четыре гола и более, можно с котировкой 2.90.

«Милан» подходит к этому матчу в обновленном составе — в конце зимнего трансферного окна клуб расстался сразу с тремя игроками основного состава и сделал ряд больших приобретений, подписав Сантьяго Хименеса, Жоау Феликса и Кайла Уокера. Вся троица будет доступна для Сержиу Консейсау в матче с «Ромой». Поставить на то, что «Милан» забьет минимум дважды, можно с котировкой 1.92. Ставка на гол Рафаэля Леао, который уже три матча подряд остается без голов, доступна за 3.55. На минимум три мяча от «россонери» аналитики дают коэффициент 4.10.

«Рома» в трех последних матчах забила пять мячей. Вероятность того, что «гости» хотя бы раз огорчат Майка Меньяна, оценивается котировкой 1.38. На два мяча от «Ромы» можно поставить с коэффициентом 2.80. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.67. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.15.

Наиболее вероятным счетом матча считается результативная ничья 1:1 — с таким счетом обе команды завершили свои последние матчи в Серии А. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Милана» со счетом 2:1 можно взять за 9.00. Коэффициент на минимальный успех «Ромы» составляет 11.00.

В 1/8 финала «Милан» разгромил «Сассуоло» (6:1), а «Рома» — «Сампдорию» (4:1).