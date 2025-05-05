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6 мая 9:26ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Монако» победит «Барселону» и выйдет в Финал Четырех Евролиги

Если первая половина завершится победой «Монако», сыграет ставка с коэффициентом 1.60
Валентин Васильев

6 мая в пятом, решающем матче серии ¼ финала баскетбольной Евролиги «Монако» встретится с «Барселоной». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Монако» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.48, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 2.65 — это около 35%. Четвертый матч серии завершился победой «Барселоны» со счётом 79:72.

Клиенты PARI в основном поддерживают фаворита — 88% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу хозяев. 

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 168 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 167.5 — котируется за 1.93

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Если первая половина завершится победой «Монако», сыграет ставка с коэффициентом 1.60. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Барселоны» в первые 20 минут матча оценивается в 2.57.

«Монако» завершил регулярный сезон на четвертой строчке с 21 победой в 34 играх. Команда третий сезон подряд входит в топ-4 регулярки и попадает в плей-офф. В прошлом году «Монако» уступил в четвертьфинале «Фенербахче»: серия до трех побед завершилась тогда овертаймом в пятом матче, где турецкая команда победила с преимуществом лишь в одно очко. Вероятность того, что монегаски выиграют Евролигу, котируется за 6.10.
«Барселона» расположилась в таблице сразу за «Монако»: испанская команда завершила регулярку на пятом месте с 20 победами в 34 матчах. «Барса» в прошлом сезоне также не прошла дальше ¼ финала. Тогда они уступили «Олимпиакосу» в пяти матчах. Сейчас проход «Барселоны» в Финал Четырех Евролиги оценивается коэффициентом 7.70. Заключить пари на чемпионство каталонцев можно за 18.00.

«Монако» отлично начал плей-офф: команда одержала две победы на старте серии и могла закрыть все вопросы о выходе в Финал Четырех уже в третьем матче. Однако монегаски не смогли сломить сопротивление «Барсы», и теперь их ждёт четвертая за четыре года полноценная серия в четвертьфинале Евролиги. Статистика в этих матчах не в пользу «Монако»: за три сезона клуб выиграл лишь один матч, который стал пятым в серии.
«Барселона» же за последние четыре сезона играла в трех полноценных сериях в ¼ финала Евролиги. Статистика у «блауграны» положительная – 2:1. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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