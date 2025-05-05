Клиенты PARI: «Монако» победит «Барселону» и выйдет в Финал Четырех Евролиги

6 мая в пятом, решающем матче серии ¼ финала баскетбольной Евролиги «Монако» встретится с «Барселоной». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Монако» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.48, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 2.65 — это около 35%. Четвертый матч серии завершился победой «Барселоны» со счётом 79:72.

Клиенты PARI в основном поддерживают фаворита — 88% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу хозяев.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 168 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 167.5 — котируется за 1.93.

Если первая половина завершится победой «Монако», сыграет ставка с коэффициентом 1.60. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Барселоны» в первые 20 минут матча оценивается в 2.57.

«Монако» завершил регулярный сезон на четвертой строчке с 21 победой в 34 играх. Команда третий сезон подряд входит в топ-4 регулярки и попадает в плей-офф. В прошлом году «Монако» уступил в четвертьфинале «Фенербахче»: серия до трех побед завершилась тогда овертаймом в пятом матче, где турецкая команда победила с преимуществом лишь в одно очко. Вероятность того, что монегаски выиграют Евролигу, котируется за 6.10.

«Барселона» расположилась в таблице сразу за «Монако»: испанская команда завершила регулярку на пятом месте с 20 победами в 34 матчах. «Барса» в прошлом сезоне также не прошла дальше ¼ финала. Тогда они уступили «Олимпиакосу» в пяти матчах. Сейчас проход «Барселоны» в Финал Четырех Евролиги оценивается коэффициентом 7.70. Заключить пари на чемпионство каталонцев можно за 18.00.

«Монако» отлично начал плей-офф: команда одержала две победы на старте серии и могла закрыть все вопросы о выходе в Финал Четырех уже в третьем матче. Однако монегаски не смогли сломить сопротивление «Барсы», и теперь их ждёт четвертая за четыре года полноценная серия в четвертьфинале Евролиги. Статистика в этих матчах не в пользу «Монако»: за три сезона клуб выиграл лишь один матч, который стал пятым в серии.

«Барселона» же за последние четыре сезона играла в трех полноценных сериях в ¼ финала Евролиги. Статистика у «блауграны» положительная – 2:1.