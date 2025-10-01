Ведомости
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ

У команды Головина нет шансов?
Валентин Васильев

1 октября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сойдутся французский «Монако» и английский «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно по коэффициенту 1.42, что составляет 67% вероятности. Победа хозяев котируется за 6.50 (вероятность 14%). Поставить на ничью можно за 5.10 (19%).

Клиенты PARI и вовсе не верят, что у хозяев есть шансы на успех в этом поединке. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча более 99% приходится на победу «Манчестер Сити».

По оценкам аналитиков, матч получится богатым на голы. Поставить на минимум три забитых мяча можно с коэффициентом 1.40, в случае обратного исхода сыграет ставка за 3.00. На тотал больше 3.5 дают коэффициент 1.95. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.57, тогда как противоположный вариант доступен за 2.40. Три забитых мяча от «Манчестер Сити» можно взять за 2.05. Больше всего шансов забить в этой встрече у Эрлинга Холанна — коэффициент 1.65.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 2 887 500 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей ЛЧ, включив в него ставку на победу «Манчестер Сити» за 1.47. Общий коэффициент экспресса составил 3.48.

«Манчестер Сити» входит в пятерку основных фаворитов этого розыгрыша ЛЧ. Поставить на то, что подопечные Пепа Гвардиолы закончат групповой этап в топ-8, можно с котировкой 1.40. На аналогичный результат «Монако» аналитики дают коэффициент 16.00.

