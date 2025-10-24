Ведомости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Наполи» в матче Серии А

Матч вряд ли получится результативным
Руслан Ипполитов

25 октября в рамках восьмого тура Серии А встретятся два лидера чемпионата «Наполи» и «Интер». Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, у «Интера» чуть больше шансов взять три очка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.50, что составляет 38% вероятности. Котировка на успех «Наполи» составляет 2.95 (вероятность 32%). Поставить на ничью можно за 3.15 (30%).

Клиенты PARI также больше верят в «Интер». На победу гостей приходится около 62% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 33% — на ничью, и только 5% — на «Наполи». 

«Наполи» и «Интер» — две самые результативные команды Серии А в текущем сезоне. Однако, по оценке аналитиков, их очный матч получится достаточно сухим. Поставить на минимум два гола в грядущем поединке можно с коэффициентом 1.38. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.12, а обратный исход — за 1.72. Вероятность того, что «Интер» сможет распечатать ворота хозяев, оценивается котировкой 1.32. Один гол от «Наполи» можно взять за 1.40, а два мяча — за 2.85.  Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 1.82. Обратный исход идет с коэффициентом 1.92.

После семи туров «Наполи» и «Интер» имеют в активе по 15 очков и делят вторую строчку. По оценкам аналитиков, «нерадзурри» — главные фавориты чемпионата. Поставить на итоговую победу «Интера» в Серии А можно с котировкой 3.00. Вероятность того, что трофей снова завоюет «Наполи», оценивается коэффициентом 4.00

