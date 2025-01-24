Клиенты PARI: «Наполи» без Хвичи победит «Ювентус» и сохранит лидерство в Серии А

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25 января в рамках 22-го тура Серии А фанатов итальянского футбола ждет матч претендентов на титул. Лидер чемпионата «Наполи» примет «Ювентус». Матч состоится на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Наполи» можно с котировкой 2.10, что соответствует примерно 45% вероятности. Успех «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.90 (около 24%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.10 (приблизительно 31%).
Клиенты PARI также больше верят в успех подопечных Антонио Конте. На победу «Наполи» приходится 74% от общего оборота пари на исход встречи, около 17% — на триумф гостей и 9% — на ничью.
Аналитики ожидают увидеть не очень результативный матч. «Наполи» и «Ювентус» — команды, которые меньше всех пропустили в текущем сезоне Серии А. Вероятность того, что «Наполи» и «Ювентус» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.53. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 2.50. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 2.12. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.68.
«Наполи» подходит к этому поединку с серией из шести побед подряд в Серии А, при этом подопечные Конте забили 14 мячей. Коэффициент на то, что «Наполи» отправит в ворота соперника минимум два мяча, составляет 2.55. Если неаполитанцы забьют не менее трех голов, сыграет коэффициент 5.60.
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Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Наполи» со счетом 1:0 или нулевая ничья. Каждый из этих исходов котируется за 6.00. Нули на табло были зафиксированы в предыдущем очном противостоянии этих клубов. Ничейный исход 1:1 можно взять за 7.00. Ставка на минимальную победу гостей доступны за 9.00.
Несмотря на то, что «Наполи» лидирует в таблице, аналитики считают подопечных Конте только вторыми в борьбе за скудетто. На чемпионство «Наполи» дают коэффициент 2.60. «Ювентус» отстал от первого места уже на 13 очков. Поставить на то, что туринцы завоюют трофей в этом сезоне, можно с котировкой 175.00. Шансы «Старой синьоры» войти в тройку лучших котируются за 3.20. Главным претендентом на трофей считается «Интер» (1.55).
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