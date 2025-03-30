PARI: «Наполи» победит «Милан» в Серии А и продолжит погоню за «Интером»

30 марта в рамках 30-го тура Серии А фанатов итальянского футбола ждет большой матч. Участник чемпионской гонки «Наполи» встретится с «Миланом». Матч состоится на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Наполи» можно с котировкой 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 4.05 (около 23%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.65 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI больше верят в успех хозяев. На победу «Наполи» приходится около 76% от общего объема ставок на три исхода матча, по 12% — на триумф «Милана» и на ничью.

Аналитики ожидают увидеть достаточно событийный матч. Вероятность того, что «Наполи» и «Милан» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.30. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.98. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 1.82. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.85. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.95.

Предыдущая очная встреча коллективов завершилась победой «Наполи» со счетом 2:0. Поставить на то, что подопечные Антонио Конте вновь сохранят ворота в неприкосновенности, можно с котировкой 2.55. Однако за два последние матча «россонери» забили пять мячей. Коэффициент на индивидуальный тотал «Милана» больше 0.5 составляет 1.52, а тотал больше 1.5 — 3.40. «Наполи» на протяжении восьми игр не может забить более двух мячей за матч. Ставка на два гола от хозяев доступна за 1.95. Вероятность того, что «Наполи» прервет эту серию и отправит в ворота соперника минимум три мяча, оценивается коэффициентом 4.20.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Коэффициент 7.50 аналитики дают на победу «Наполи» со счетом 1:0. Ставка на победу гостей со счетом 2:1 доступна за 14:00.

«Наполи» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на три очка. На чемпионство подопечных Конте аналитики дают коэффициент 4.00. «Милан» перед этим матчем располагается на девятой строчке и отстает от шестого еврокубкового места на четыре балла. Вероятность того, что «россонери» смогут по итогам чемпионата войти в топ-6, оценивается котировкой 2.60.