Герман Эль Класико: «Урал» обыграет на выезде «Нефтехимик»

В 19-м туре Лиги PARI «Нефтехимик» примет в гостях лидера чемпионата «Урал». Амбассадор букмекерской компании PARI, основатель медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико дал свой прогноз на матч тура PARI.

Матч пройдет на стадионе «Нефтехимик». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Мне кажется, что «Урал» сто процентов победит «Нефтехимик». Да, пацаны из Нижнекамска плотно играют дома и почти не проигрывают, да, они забивали почти в каждом домашнем матче. Но «Урал» сейчас набрал очень хорошую форму — пять побед подряд, а что самое главное он делит первое место с «Факелом». У команд по 39 очков и парням из Еката по-любому нужно побеждать и уходить вперед. В таких матчах и добывается чемпионство. В общем, можно смело ставить на успех «Урала». Сейчас в линии PARI победу команды из Екатеринбурга можно взять по коэффициенту 1.90», — прокомментировал Герман.

По оценке букмекеров, фаворит в этом матче «Урал». Коэффициент на победу команды из Екатеринбурга составляет 1.90, что соответствует 50% вероятности. Ничья оценивается в 3.35 (почти 29%), а победа «Нефтехимика» — 4.50 (21%).