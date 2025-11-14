Клиенты PARI уверены в выездной победе «Урала» над «Нефтехимиком»

15 ноября в 19-м туре Лиги PARI «Нефтехимик» примет на своем поле «Урал». Матч тура PARI начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

По оценке букмекеров, фаворит в этом матче «Урал». Коэффициент на победу команды из Екатеринбурга составляет 1.90, что соответствует 50% вероятности. Ничья оценивается в 3.35 (почти 29%), а победа «Нефтехимика» — 4.50 (21%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Урала». На победу екатеринбургской команды приходится 97% от общего объема ставок на исход матча.

По оценке аналитиков PARI, команды могут забить не менее двух голов в матче. Коэффициент на ТБ 1.5 составляет 1.45, а ТБ 2.5 доступен за 2.35. Шанс того, что обе команды забьют, оценивается в 2.10, коэффициент на обратный исход — 1.70. Поставить на то, что «Урал» не проиграет, можно по котировке 1.20. Такая же ставка на «Нефтехимик» доступна по коэффициенту 1.90.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Взять победу «Урала» со счетом 1:0 можно за 6.00, а со счетом 2:0 — за 8.00. Ничья 1:1 доступна по коэффициенту 7.00. Шансы на победу «Нефтехимика» 1:0 оцениваются в 10.00.

«Урал» лидирует в турнирной таблице Лиги PARI, имея в активе 39 очков. «Нефтехимик» идет на одиннадцатой строчке, набрав 21 очко. «Урал» одержал пять побед в последних пяти матчах, однако игра с «Нефтехимиком» не будет простой. Команда из Татарстана почти не проигрывает на своем поле, чаще играя в ничью или побеждая.

Именно «Урал» считается главным претендентом на победу в Лиге PARI по итогам турнира. Поставить на чемпионство уральцев можно по коэффициенту 2.00. Шансы «Нефтехимика» занять первое место оценены в 300.00.