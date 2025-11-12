Ведомости
Нефтехимик - Урал, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Неужели снова будет 1:1?
Валентин Васильев

Редкой команде удается вывезти три очка из Хабаровска. «Уралу» это удалось. Следующий выезд лидера Лиги PARI представляется чуть проще. Удастся ли екатеринбуржцам избежать потерь в Нижнекамске? Рассказываем о котировках профессионалов беттинга на игру и выбираем перспективный вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

15.11.2025, Сб

18:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 4.40

Х - 3.35

П2 - 1.90

Турнир: Лига PARI, 19-й тур

Стадион:  «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Нефтехимик»24515-18
«Урал»54218-15

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Родина»

1:1

«Нефтехимик» 

Лига PARI

03.11.2025«Нефтехимик» 

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

30.10.2025«Шинник»

1:1, пен. 1:3

«Нефтехимик» 

Кубок России

20.10.2025«Черноморец»

1:1

«Нефтехимик» 

Лига PARI

15.10.2025«Шинник»

1:1, пен. 3:5

«Нефтехимик» 

Кубок России

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025

«СКА-Хабаровск»

0:2

«Урал»

Лига PARI

05.11.2025

«Урал»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

01.11.2025

«Урал»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

24.10.2025

«Арсенал»

1:2

«Урал»

Лига PARI

20.10.2025

«Чайка»

0:1

«Урал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Положение в таблице в полной мере соответствует задачам команд: если хозяев устраивает теплое место в серединке, то гости рвутся наверх, в РПЛ.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал18123329-1639
2. Факел18123322-1139
3. Спартак Кострома1896329-2033
4. Родина1887326-1631
5. Ротор1885524-1329
6. КАМАЗ1885532-2029
7. Челябинск1877422-1528
8. СКА-Хабаровск1866617-1924
9. Арсенал1858526-2323
10. Шинник1857613-1622
11. Нефтехимик1849520-2221
12. Енисей1855813-2420
13. Уфа1847722-2219
14. Волга18531021-3218
15. Черноморец1845920-2417
16. Сокол1829710-1915
17. Торпедо1836914-2715
18. Чайка18251114-3511

Прогноз на матч

1:1 - любимый счет «Нефтехимика» этой осенью. Пять из шести последних матчей нижнекамцев, включая  два кубковых, завершились с таким результатом. И оба раза в Кубке они выиграли по пенальти.

В восьми из 10 предыдущих игр парни Кирилла Новикова забивали и пропускали.

Победная серия уральцев после выезда в Хабаровск достигла пяти матчей.

Начиная с середины октября команда Мирослава Ромащенко предпочитает «низовые» исходы «верховым» (пять случаев из шести).

Прогноз редакции: тотал меньше 2.5 за 1.60 в PARI.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Нижнекамска пройдет на PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Нефтехимик»: Кучугура (вызов в сборную)

«Урал»: Прищепа (травма), Малькевич  (вызов в сборную)

Коэффициенты букмекеров

PARI не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев поля. Успех нижнекамцев котируется в прематче за 4.40. Впрочем, на другие базовые исходы предложения тоже интересные - 3.35 на ничью и 1.90 - на лидера сезона.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Нефтехимик» - «Урал»? 

Букмекер умножит на шесть номинал сыгравшей ставки на 0:1. Это самый вероятный счет матча, по расчетам аналитиков.

Где смотреть бесплатно матч «Нефтехимик» - «Урал»?

В PARI зарегистрированные пользователи могут смотреть матчи первого дивизиона без оплаты и каких-либо ограничений.

Где купить билеты на матч «Нефтехимик» - «Урал»?

Билеты на игру стоимостью 300 рублей продаются через официальный сайт нижнекамского клуба. 

