Нефтехимик - Урал, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

1:1 - любимый счет «Нефтехимика» этой осенью. Пять из шести последних матчей нижнекамцев, включая два кубковых, завершились с таким результатом. И оба раза в Кубке они выиграли по пенальти.

В восьми из 10 предыдущих игр парни Кирилла Новикова забивали и пропускали.

Победная серия уральцев после выезда в Хабаровск достигла пяти матчей.

Начиная с середины октября команда Мирослава Ромащенко предпочитает «низовые» исходы «верховым» (пять случаев из шести).

Прогноз редакции: тотал меньше 2.5 за 1.60 в PARI.