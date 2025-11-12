Нефтехимик - Урал, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Редкой команде удается вывезти три очка из Хабаровска. «Уралу» это удалось. Следующий выезд лидера Лиги PARI представляется чуть проще. Удастся ли екатеринбуржцам избежать потерь в Нижнекамске? Рассказываем о котировках профессионалов беттинга на игру и выбираем перспективный вариант для ставки.
Турнир: Лига PARI, 19-й тур
Стадион: «Нефтехимик» (Нижнекамск)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Нефтехимик»
|2
|4
|5
|15-18
|«Урал»
|5
|4
|2
|18-15
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Родина»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Шинник»
1:1, пен. 1:3
«Нефтехимик»
Кубок России
|20.10.2025
|«Черноморец»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|15.10.2025
|«Шинник»
1:1, пен. 3:5
«Нефтехимик»
Кубок России
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.11.2025
«СКА-Хабаровск»
0:2
«Урал»
Лига PARI
05.11.2025
«Урал»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
01.11.2025
«Урал»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
24.10.2025
«Арсенал»
1:2
«Урал»
Лига PARI
20.10.2025
«Чайка»
0:1
«Урал»
Лига PARI
Положение в таблице в полной мере соответствует задачам команд: если хозяев устраивает теплое место в серединке, то гости рвутся наверх, в РПЛ.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|2. Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|3. Спартак Кострома
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|4. Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|5. Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|6. КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|7. Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|8. СКА-Хабаровск
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|9. Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|10. Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|11. Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|12. Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|13. Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|14. Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|15. Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|16. Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|17. Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|18. Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
1:1 - любимый счет «Нефтехимика» этой осенью. Пять из шести последних матчей нижнекамцев, включая два кубковых, завершились с таким результатом. И оба раза в Кубке они выиграли по пенальти.
В восьми из 10 предыдущих игр парни Кирилла Новикова забивали и пропускали.
Победная серия уральцев после выезда в Хабаровск достигла пяти матчей.
Начиная с середины октября команда Мирослава Ромащенко предпочитает «низовые» исходы «верховым» (пять случаев из шести).
Прогноз редакции: тотал меньше 2.5 за 1.60 в PARI.
Прямая трансляция из Нижнекамска пройдет на PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Нефтехимик»: Кучугура (вызов в сборную)
«Урал»: Прищепа (травма), Малькевич (вызов в сборную)
PARI не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев поля. Успех нижнекамцев котируется в прематче за 4.40. Впрочем, на другие базовые исходы предложения тоже интересные - 3.35 на ничью и 1.90 - на лидера сезона.
Букмекер умножит на шесть номинал сыгравшей ставки на 0:1. Это самый вероятный счет матча, по расчетам аналитиков.
В PARI зарегистрированные пользователи могут смотреть матчи первого дивизиона без оплаты и каких-либо ограничений.
Билеты на игру стоимостью 300 рублей продаются через официальный сайт нижнекамского клуба.