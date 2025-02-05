Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Ньюкасла» с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги

5 февраля в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» примет «Арсенал». Матч топ-клубов состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала проанализировала расклад сил соперников перед игрой.

Несмотря на победу «Ньюкасла» со счетом 2:0 в первом матче, букмекеры считают фаворитом «Арсенал». Сделать ставку на победу «канониров» в основное время можно с котировкой 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности. На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.90 (около 25%). Успех «сорок» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 4.05 (приблизительно 24%).

Фаворитом всего противостояния эксперты называют «Ньюкасл». Выход «сорок» в финал Кубка лиги можно спрогнозировать за 1.25 (около 77%). Котировки на проход лондонского клуба в решающую стадию составляют 4.05 (примерно 23%).

Клиенты PARI считают «Арсенал» фаворитом сегодняшней встречи и всего противостояния. На победу гостей по итогам 90 минут приходится 76% от общего объема ставок на три возможных исхода. Еще 20% сделано на победу хозяев, а 4% — на ничью. В общем объеме ставок на выход той или иной команды в финал зафиксировано соотношение 76% на 24% в пользу «Арсенала».

Аналитики PARI ждут от соперников результативной игры. Поставить на то, что команды Эдди Хау и Микеля Артеты забьют как минимум три гола, можно с коэффициентом 1.72. Вероятность того, что «Арсенал» и «Ньюкасл» ограничатся максимум двумя мячами, оценивается котировкой 2.15. Пари на обмен голами можно заключить за 1.65.

Наиболее вероятные варианты на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 8.00 и победа «Арсенала» 2:1 за 8.50. Успех «канониров» со счетом 1:0 можно взять за 9.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности могут отличиться нападающий хозяев Александр Исак и форвард гостей Кай Хаверц. Ставки на их голы принимаются за 2.50 и 3.00 соответственно.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него пари на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 за 2.60. Общий коэффициент экспресса — 5.67. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 2 335 000 рублей.

«Арсенал» не выигрывал Кубок лиги с 1993 года, а «Ньюкасл» никогда не был победителем этого турнира. «Арсенал» взял последний трофей (Суперкубок Англии) в 2023 году, а «Ньюкасл» (Кубок Англии) — в 1955-м. Победитель противостояния сыграет 13 марта в финале против лучшей команды из пары «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».