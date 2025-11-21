Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 ноября 14:06ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 210 000 рублей на победу «Манчестер Сити» или ничью в матче против «Ньюкасла» в АПЛ

Эксперты ожидают от команд результативного футбола
Валентин Васильев

22 ноября «Ньюкасл Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 12-го тура футбольной Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке экспертов, фаворит предстоящего матча — «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно по коэффициенту 1.95, что эквивалентно примерно 49% вероятности. Успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 3.60 (около 26%). На ничью установлен коэффициент 3.75, что соответствует приблизительно 25% вероятности.

Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити». В общем обороте ставок на исход субботнего матча почти 99% приходится на победу «горожан». 

Эксперты ожидают от команд результативного футбола и минимум три забитых мяча. Соответствующая ставка доступна по коэффициенту 1.70, обратный исход доступен за 2.15. Если же командам удастся пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.60. Вероятность обмена голами котируется за 1.60, обратный исход можно взять за 2.25.

Самая крупная ставка на субботний матч среди клиентов PARI составляет 210 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.42, куда включил и пари на то, что «Манчестер Сити» не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги. На данный момент главным фаворитом на победу в чемпионате остается лондонский «Арсенал» (1.65), однако шансы на чемпионство «Манчестер Сити» также высоки и оцениваются котировкой 3.30. При этом команда Пепа Гвардиолы набрала неплохой ход и прямо сейчас, имея в своем активе 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. 

«Ньюкасл» может похвастаться лишь 12-ю набранными очками и 14-й строчкой в таблице. По оценке экспертов PARI, наиболее вероятными перспективами для «сорок» в этом сезоне следует считать попадание в топ-10 чемпионата (коэффициент 1.40).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
Новости
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
Новости
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Новости
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Новости
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Новости

Новое