Клиент PARI поставил 210 000 рублей на победу «Манчестер Сити» или ничью в матче против «Ньюкасла» в АПЛ

22 ноября «Ньюкасл Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в матче 12-го тура футбольной Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке экспертов, фаворит предстоящего матча — «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно по коэффициенту 1.95, что эквивалентно примерно 49% вероятности. Успех «Ньюкасла» оценивается котировкой 3.60 (около 26%). На ничью установлен коэффициент 3.75, что соответствует приблизительно 25% вероятности.

Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити». В общем обороте ставок на исход субботнего матча почти 99% приходится на победу «горожан».

Эксперты ожидают от команд результативного футбола и минимум три забитых мяча. Соответствующая ставка доступна по коэффициенту 1.70, обратный исход доступен за 2.15. Если же командам удастся пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.60. Вероятность обмена голами котируется за 1.60, обратный исход можно взять за 2.25.

Самая крупная ставка на субботний матч среди клиентов PARI составляет 210 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.42, куда включил и пари на то, что «Манчестер Сити» не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги. На данный момент главным фаворитом на победу в чемпионате остается лондонский «Арсенал» (1.65), однако шансы на чемпионство «Манчестер Сити» также высоки и оцениваются котировкой 3.30. При этом команда Пепа Гвардиолы набрала неплохой ход и прямо сейчас, имея в своем активе 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Ньюкасл» может похвастаться лишь 12-ю набранными очками и 14-й строчкой в таблице. По оценке экспертов PARI, наиболее вероятными перспективами для «сорок» в этом сезоне следует считать попадание в топ-10 чемпионата (коэффициент 1.40).