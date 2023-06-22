Неймар публично принес извинения своей девушке, пара ждет ребенка

Неймар да Силва Сантос Жуниор с юности пользовался репутацией невероятного футбольного таланта и неисправимого ловеласа. О его похождениях вне зеленого поля на родине слагались легенды. Неудивительно, что к 31 году футболист ни разу не был женат, а пока единственный его ребенок - сын Давид Лукка - появился на свет в результате внебрачной связи с 17-летней Каролиной Дантос (игроку было 19).

Нападающему приписывали бесчисленное множество романов. Он не скрывал отношений (в разные периоды жизни) с актрисой Бруной Маркезини, моделью Габриэллой Ленци и моделью Сорае Вучелич.

Бруна Бьянкарди

Казалось, после встречи с Бруной Бьянкарди знаменитый повеса наконец остепенится, а беременность возлюбленной окончательно отобьет у Неймара охоту к походам “налево". Как бы не так!

Британская Daily Mail выяснила, что футболист и его девушка составили список правил, при соблюдении которых Неймару позволяется… гульнуть на стороне. Главные из них: использовать средства контрацепции и не целовать любовниц в губы.

Реакция бразильца на пикантную новость последовала незамедлительно. Уже на следующий день Неймар разродился в соцсетях трогательным постом, посвященным своей герлфренд:

«Я делаю это ради вас двоих и ради твоей семьи, - написал игрок. - Оправдываюсь за то, за чему нет оправдания. Мне не нужно было это делать, но я нуждаюсь в тебе. Я видел, как тебя это задевало, как сильно ты страдала, как сильно ты хочешь быть рядом со мной. И я рядом.

Я был неправ. Я совершал ошибки в отношениях с тобой. Смею сказать, что совершаю ошибки каждый день, как на поле, так и за его пределами. Но со своими ошибками в личной жизни я разбираюсь дома, вместе с семьей и друзьями. Все это ударило по одному из самых важных людей в моей жизни. По женщине, которую я мечтал видеть рядом, матери моего ребенка. Это ударило по твоей семье, которая уже и моя семья. Это ударило по нашей близости в такой особенный период, как беременность. Я уже попросил прощения за свои ошибки, за боль, которую не должен был причинять, но чувствую себя обязанным публично это подтвердить. Если частное дело становится публичным, то и извинения должны быть публичными. Я не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли все у нас, но сегодня ты – это уверенность, которая мне нужна. Наша цель будет превыше всего, наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит. Мы – навсегда».

Бруна Бьянкарди родилась 15 апреля 1994 года в Сан-Паулу (Бразилия). Рост - 175 см. Модель, блогер. По состоянию на июнь 2023 года на нее подписаны более 5,6 млн человек в “Инстаграм”* (запрещенная в РФ соцсеть).

Впервые на людях вместе Неймар и Бруна появились осенью 2021 года - на дружеском ужине с четой Месси - Лионелем и Антонеллой. Футболистов со времен совместных выступлений в “Барселоне” связывают теплые дружеские отношения. Позже девушка сопровождала игрока на вечеринке “ПСЖ". Однако летом 2022-го их отношения охладели, и пара рассталась, о чем сама Бруна сообщила в соцсетях. СМИ утверждали, что причиной расхода стала очередная интрижка любвеобильного футболиста в Рио.

Видимо, любовь оказалась сильнее обид, раз вскоре они воссоединились вновь, а в апреле стало известно о беременности девушки. И вот новый поворот сюжетной линии. Есть подозрение, что не последний.

Обожающая мыльные оперы Бразилия уже запаслась попкорном и ждет новых серий.