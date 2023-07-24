Нурлан Сабуров стал амбассадором букмекерской компании BetBoom

Букмекерская контора BetBoom объявила о партнерстве с казахстанским шоуменом и стендап-комиком Нурланом Сабуровым. Соглашение было заключено 24 июля 2023 года.

Новость о сотрудничестве компания сопроводила презентационным роликом. В нем новый амбассадор букмекер исполняет танец в ГУМе, где располагается фирменный магазин московского ФК «Динамо» - другого партнера BetBoom.

Также компания сотрудничает, например, с клубом РПЛ «Урал» (Екатеринбург), медиафутбольным турниром Московский кубок селебрити (МКС).

Обновлено. Соглашение между компанией BetBoom и комиком истекло в мае 2025 года.