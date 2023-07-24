Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 июля 15:33ГлавнаяНовости

Нурлан Сабуров стал амбассадором букмекерской компании BetBoom

Внутри зажигательное видео с шоуменом
Руслан Ипполитов
Источник: Esquire
Источник: Esquire

Букмекерская контора BetBoom объявила о партнерстве с казахстанским шоуменом и стендап-комиком Нурланом Сабуровым. Соглашение было заключено 24 июля 2023 года.

Новость о сотрудничестве компания сопроводила презентационным роликом. В нем новый амбассадор букмекер исполняет танец в ГУМе, где располагается фирменный магазин московского ФК «Динамо» - другого партнера BetBoom.

Также компания сотрудничает, например, с клубом РПЛ «Урал» (Екатеринбург), медиафутбольным турниром Московский кубок селебрити (МКС).

Обновлено. Соглашение между компанией BetBoom и комиком истекло в мае 2025 года.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости
Восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
«Советский спорт» и Дзен представили новый выпуск проекта «Намедни РПЛ»
«Советский спорт» и Дзен представили новый выпуск проекта «Намедни РПЛ»
Новости
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
Новости
PARI провела первый турнир серии PARI GALAXY с участием звезд киберспорта и стриминга
PARI провела первый турнир серии PARI GALAXY с участием звезд киберспорта и стриминга
Новости

Новое