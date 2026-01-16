Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 января 12:56ГлавнаяНовости

«Реал» во второй раз в сезоне Евролиги обыграет «Барселону», считают аналитики PARI

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на баскетбольное «класико»
Валентин Васильев

16 января состоится матч 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру. 

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Реал». Коэффициент на итоговый успех хозяев площадки — 1.53, что составляет 62% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 2.50 (или 38%).

Клиенты PARI верят в успех мадридцев. На победу «Реала» приходится около 83% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 17% сделано на клуб из Каталонии.  

В предыдущем матче между «Реалом» и «Барсой» сильнее оказалась команда из столицы Испании — 101:92. Аналитики PARI считают, что вторая игра этих команд в текущем сезоне Евролиги будет менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 175 очков, оценивается коэффициентом 1.88. Противоположный вариант (тотал меньше 174.5) котируется за 1.82

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 82.5 очков, оценивается за 2.03. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Реал» выиграет все четверти, — 8.00. А итоговая победа «Барселоны» с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 6.50

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, имея на своем счету 14 побед и семь поражений. «Реал» идет на шестой строчке с 13-ю победами и восемью поражениями.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Новости
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Новости
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Новости
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Новости
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Новости
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
Новости
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Новости
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Новости
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Новости

Новое