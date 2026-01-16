«Реал» во второй раз в сезоне Евролиги обыграет «Барселону», считают аналитики PARI

16 января состоится матч 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Реал». Коэффициент на итоговый успех хозяев площадки — 1.53, что составляет 62% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 2.50 (или 38%).

Клиенты PARI верят в успех мадридцев. На победу «Реала» приходится около 83% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 17% сделано на клуб из Каталонии.

В предыдущем матче между «Реалом» и «Барсой» сильнее оказалась команда из столицы Испании — 101:92. Аналитики PARI считают, что вторая игра этих команд в текущем сезоне Евролиги будет менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 175 очков, оценивается коэффициентом 1.88. Противоположный вариант (тотал меньше 174.5) котируется за 1.82.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 82.5 очков, оценивается за 2.03. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Реал» выиграет все четверти, — 8.00. А итоговая победа «Барселоны» с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 6.50.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, имея на своем счету 14 побед и семь поражений. «Реал» идет на шестой строчке с 13-ю победами и восемью поражениями.