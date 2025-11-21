Ведомости
PARI: Team Liquid победит OG в полуфинале PGL Wallachia по Dota 2

Клиент PARI поставил на игру почти полмиллиона
Валентин Васильев

21 ноября на турнире PGL Wallachia Season 6 по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них сойдутся Team Liquid и OG. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, явным фаворитом противостояния будет Team Liquid, которая в четвертьфинале со счетом 2:0 расправилась с Tundra. Поставить на победу состава Nisha в полуфинале можно с котировкой 1.30. На точный счет 2:0 в пользу Liquid аналитики дают 1.95. На чемпионате Liquid в среднем делает 29 фрагов за карту. Поставить на тотал состав Nisha в грядущем матче больше 62.5 можно с котировкой 1.85. Общий тотал фрагов в серии больше 103.5 можно взять за 1.63. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.13

OG продолжает удивлять сенсационными результатами — коллектив по ходу ивента уже обыграл PARIVISION. Tundra и BB Team. Поставить на победу ростера из ЮВА в полуфинале можно с котировкой 3.50. Коэффициент на OG с форой по картам (+1.5) составляет 1.75, а с форой (-1.5) — 6.80. Индивидуальный тотал фрагов OG больше 43.5 в матче идет за 1.85

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава Nisha. На победу Liquid приходится более 98% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 450 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей PGL Wallachia Season 6, включив в него ставку на Liquid с форой по картам (+1.5) за 1.06. Общий коэффициент экспресса составил 1.91

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте. Шансы Liquid стать чемпионами турнира аналитики оценивают котировкой 3.70. Вероятность того, что трофей завоюет OG, оценивается коэффициентом 46.00.

