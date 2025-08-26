Ведомости
Клиент PARI поставил 560 000 рублей на «Зенит» в матче с «Оренбургом»

Фаворит очевиден
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

26 августа «Оренбург» сыграет с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Зенит». Ставки на победу гостей в основное время принимаются по коэффициенту 1,43, что соответствует 66% вероятности. Поставить на успех «Оренбурга» можно за 7,30, ничья идет за 5,00. Эти котировки выражают вероятности 14% и 20%.

Практически все клиенты PARI на этом рынке ставят на победу гостей, на которых приходится 99% от всего оборота пари на исход встречи. Один из игроков поставил на «Зенит» 560 000 рублей по коэффициенту 1,40.

Итоговая победа «Зенита» с учетом серии пенальти оценивается коэффициентом 1,25. Такую же ставку на «Оренбург» можно сделать за 4,00. На этом рынке на петербуржцев также приходится 99% от всего оборота пари.

Аналитики считают, что в предстоящей встрече будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1,65, а на тотал меньше 2,5 — с коэффициентом 2,25. При этом букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1,83. Если же забьет только «Зенит», сыграет ставка за 2,50.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа гостей со счетом 2:0. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 7,50.

«Зенит» добыл уже две победы в групповом этапе Кубка России, обыграв «Ахмат» (2:1) и «Рубин» (3:0). Букмекеры считают петербуржцев безусловными фаворитами своего квартета — заключить пари на то, что они сохранят первое место в группе А, можно по коэффициенту 1,02.

«Оренбург» начал групповой этап с поражения «Рубину» (0:2), однако затем сумел обыграть «Ахмат» (2:1). PARI предлагает коэффициент 3,70 на то, что «газовики» смогут выйти из группы со второго места.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI



