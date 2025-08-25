Оренбург - Зенит, 26 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Третий тур Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу стартует 26 августа в микрорайоне Ростоши на окраине Оренбурга. Местный клуб принимает «Зенит». Анализируем котировки букмекеров, делаем прогноз на матч.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 3-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|1
|1
|10
|8-27
|«Зенит»
|10
|1
|1
|27-8
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
После двух туров «Зенит» предсказуемо лидирует в таблице первой группы. «Оренбург» делить второе-третье места по очкам с «Рубином».
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Рубин
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|3. Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
«Оренбург» довел свою беспроигрышную серию в этом сезоне до трех матчей - для последней команды прошлого сезона уже серьезное достижение. Другое дело, что свежая ничья с «Ахматом» - скорее упущение для парней Владимира Слишковича, чем приобретение. Хозяева упустили победу, ведя в счете в два мяча и полчаса играя против девятерых соперников. Во вторник победить оренбуржцам будет еще сложнее - к ним в гости едет главный фаворит обоих национальных турниров.
«Зенит» еще хуже «Оренбурга» сыграл в августе с «Ахматом» (уступил в Грозном - 0:1), но затем крупно выиграл два домашних матча у непростых соперников (3:0 у «Рубина», 4:0 у махачкалинского «Динамо») и ушел от поражения в выездной встрече со «Спартаком».
Питерцы в этом сезоне не очень уверенно себя чувствуют в гостях, а здесь многим из них еще и придется приспосабливаться к непривычному синтетическому газону. Плюс Семак наверняка проведет ротацию. Нельзя исключать и определенной недооценки фаворитом аутсайдера. Все это повышает шансы хозяев на достойный результат. Наш прогноз: обе команды забьют.
В прямом эфире игру в Оренбурге покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте «Фонбет».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Зенит»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|95. Ходанович
|16. Д. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|38. Касимов
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|44. Чичинадзе
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|31. Зотов
|3. Дуглас
|Защитник
|Защитник
|3. Ведерников
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Камилов
|10. Глущенков
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ревазов
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Томпсон
|30. Кассьерра
|Нападающий
|Нападающий
|30. Гузина
|32. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Сергей Семак
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность успеха фаворита в основное время котировкой 1.40. На ничью она более чем в три раза выше (5.00). При успешном пари на успех хозяев букмекер умножит номинал ставки на 7.60.
За 12 предыдущих встреч «Оренбург» только по разу победил и сыграл вничью с «Зенитом». 10 остальных матчей завершились в пользу сине-бело-голубых.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру «Оренбург» - «Зенит» в прямом эфире.
Приобрести билет на матч можно на официальном сайте ФК «Оренбург». Минимальная цена - 500 рублей. Паспорт болельщика в Кубке не требуется.
Ставки на триумф «Зенита» в турнире сейчас принимаются с коэффициентом 3.10. Далее в топе фаворитов от FONBET идут «Спартак» (5.50) и «Краснодар» (6.00).