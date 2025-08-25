Оренбург - Зенит, 26 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Оренбург» довел свою беспроигрышную серию в этом сезоне до трех матчей - для последней команды прошлого сезона уже серьезное достижение. Другое дело, что свежая ничья с «Ахматом» - скорее упущение для парней Владимира Слишковича, чем приобретение. Хозяева упустили победу, ведя в счете в два мяча и полчаса играя против девятерых соперников. Во вторник победить оренбуржцам будет еще сложнее - к ним в гости едет главный фаворит обоих национальных турниров.

«Зенит» еще хуже «Оренбурга» сыграл в августе с «Ахматом» (уступил в Грозном - 0:1), но затем крупно выиграл два домашних матча у непростых соперников (3:0 у «Рубина», 4:0 у махачкалинского «Динамо») и ушел от поражения в выездной встрече со «Спартаком».

Питерцы в этом сезоне не очень уверенно себя чувствуют в гостях, а здесь многим из них еще и придется приспосабливаться к непривычному синтетическому газону. Плюс Семак наверняка проведет ротацию. Нельзя исключать и определенной недооценки фаворитом аутсайдера. Все это повышает шансы хозяев на достойный результат. Наш прогноз: обе команды забьют.