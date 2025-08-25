Ведомости
Оренбург - Зенит, 26 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Непростой выезд для главного фаворита турнира
Валентин Васильев

Третий тур Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу стартует 26 августа в микрорайоне Ростоши на окраине Оренбурга. Местный клуб принимает «Зенит». Анализируем котировки букмекеров, делаем прогноз на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

26.08.2025, Вт

18:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 7.60

Х -  5.00

П2 - 1.40

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 3-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»11108-27
«Зенит»101127-8

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург» 

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

FONBET Кубок России

10.08.2025«Оренбург» 

0:1

«Краснодар»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург» 

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

После двух туров «Зенит» предсказуемо лидирует в таблице первой группы. «Оренбург» делить второе-третье места по очкам с «Рубином».

КомандыИВНПМО
1. Зенит22005-16
2. Рубин21012-33
3. Оренбург21012-33
4. Ахмат20022-40

Прогнозы на матч

«Оренбург» довел свою беспроигрышную серию в этом сезоне до трех матчей - для последней команды прошлого сезона уже серьезное достижение. Другое дело, что свежая ничья с «Ахматом» - скорее упущение для парней Владимира Слишковича, чем приобретение. Хозяева упустили победу, ведя в счете в два мяча и полчаса играя против девятерых соперников. Во вторник победить оренбуржцам будет еще сложнее  - к ним в гости едет главный фаворит обоих национальных турниров.

«Зенит» еще хуже «Оренбурга» сыграл в августе с «Ахматом» (уступил в Грозном - 0:1), но затем крупно выиграл два домашних матча  у непростых соперников (3:0 у «Рубина», 4:0 у махачкалинского «Динамо») и ушел от поражения в выездной встрече со «Спартаком».

Питерцы в этом сезоне не очень уверенно себя чувствуют в гостях, а здесь многим из них еще и придется приспосабливаться к непривычному синтетическому газону. Плюс Семак наверняка проведет ротацию. Нельзя исключать и определенной недооценки фаворитом аутсайдера. Все это повышает шансы хозяев на достойный результат. Наш прогноз: обе команды забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Оренбурге покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте «Фонбет».  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Зенит»:

Позиция«Оренбург»«Зенит»Позиция
Вратарь95. Ходанович16. Д. АдамовВратарь
Защитник38. Касимов31. МантуанЗащитник
Защитник44. Чичинадзе33. НиноЗащитник
Защитник4. Хотулев28. АлипЗащитник
Защитник31. Зотов3. ДугласЗащитник
Защитник3. Ведерников5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник8. Камилов10. ГлущенковПолузащитник
Полузащитник77. Ревазов17. МостовойПолузащитник
Нападающий16. Томпсон30. КассьерраНападающий
Нападающий30. Гузина32. ГондуНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты FONBET оценили вероятность успеха фаворита в основное время котировкой 1.40. На ничью она более чем в три раза выше (5.00). При успешном пари на успех хозяев букмекер умножит номинал ставки на 7.60.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Зенит»?

За 12 предыдущих встреч «Оренбург» только по разу победил и сыграл вничью с «Зенитом». 10 остальных матчей завершились в пользу сине-бело-голубых.

Где смотреть бесплатно матч  «Оренбург» - «Зенит»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру «Оренбург» - «Зенит»  в прямом эфире.

Где купить билет на матч  «Оренбург» - «Зенит»?

Приобрести билет на матч можно на официальном сайте ФК «Оренбург». Минимальная цена - 500 рублей. Паспорт болельщика в Кубке не требуется.

Кто выиграет FONBET Кубок России?

Ставки на триумф «Зенита» в турнире сейчас принимаются с коэффициентом 3.10. Далее в топе фаворитов от FONBET идут «Спартак» (5.50) и «Краснодар» (6.00).

