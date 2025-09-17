Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 сентября 12:20ГлавнаяНовости

PARI: PaiN выбьет Virtus.pro из FISSURE Playground #2 по CS2

Групповой этап подошел к концу
Валентин Васильев

17 сентября пройдут заключительные матчи группового этапа FISSURE Playground #2 по CS2, в которых определятся последние участники плей-офф. Завершающим противостоянием дня станет поединок между PaiN Gaming и Virtus.pro. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

PaiN еще в прошлом туре могла обеспечить себе проход в плей-офф, но уступила FURIA со счетом 0:2. Аналитики считают бразильский клуб фаворитом грядущего матча и дают на его победу коэффициент 1.70. На точный счет 2:0 в пользу PaiN можно поставить с котировкой 3.00. Коэффициент на три карты в серии составляет 1.85, аналогичная котировка и на обратный исход. Вероятность того, что в матче будет более 54.5 раундов, оценивается коэффициентом 1.93

Virtus.pro выступает на чемпионате с новичком — молодым tO0RO из академии клуба. Команда стартовала на турнире с двух поражений 0:2 от Falcons и Astralis. Однако после этого VP смогла выправить ситуацию, обыграв в следующих турах Lynn Vision и 3DMAX. Поставить на победу российского состава в грядущем матче можно с котировкой 2.15. Коэффициент на VP с форой по картам (+1.5) составляет 1.33, а с форой (-1.5) — 3.80. Ставка на индивидуальный тотал VP по раундам больше 26.5 доступна за 2.05

FISSURE Playground #2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде, Сербия. На турнире выступают 16 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $500 тыс. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты
Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство
WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев
«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Новости
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Новости

Новое