PARI: PaiN выбьет Virtus.pro из FISSURE Playground #2 по CS2

17 сентября пройдут заключительные матчи группового этапа FISSURE Playground #2 по CS2, в которых определятся последние участники плей-офф. Завершающим противостоянием дня станет поединок между PaiN Gaming и Virtus.pro. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

PaiN еще в прошлом туре могла обеспечить себе проход в плей-офф, но уступила FURIA со счетом 0:2. Аналитики считают бразильский клуб фаворитом грядущего матча и дают на его победу коэффициент 1.70. На точный счет 2:0 в пользу PaiN можно поставить с котировкой 3.00. Коэффициент на три карты в серии составляет 1.85, аналогичная котировка и на обратный исход. Вероятность того, что в матче будет более 54.5 раундов, оценивается коэффициентом 1.93.

Virtus.pro выступает на чемпионате с новичком — молодым tO0RO из академии клуба. Команда стартовала на турнире с двух поражений 0:2 от Falcons и Astralis. Однако после этого VP смогла выправить ситуацию, обыграв в следующих турах Lynn Vision и 3DMAX. Поставить на победу российского состава в грядущем матче можно с котировкой 2.15. Коэффициент на VP с форой по картам (+1.5) составляет 1.33, а с форой (-1.5) — 3.80. Ставка на индивидуальный тотал VP по раундам больше 26.5 доступна за 2.05.

FISSURE Playground #2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде, Сербия. На турнире выступают 16 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $500 тыс.