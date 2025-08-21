Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 августа 16:18ГлавнаяНовости

OG Buda, Feduk и не только: кто выступит на ПАРИ ФЕСТ 2025

Музыкальная программа фестиваля в Нижнем
Валентин Васильев

22–23 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, титульным партнером которого выступает букмекерская компания PARI. На 22 августа запланировано образовательное шоу «Большая идея», на 23 августа — дневная программа на Стрелке и ночное продолжение НАЙТАУТ в пространстве ЦЕХ* компании dreamlaser. 

ПАРИ ФЕСТ проходит второй год подряд в Нижнем Новгороде. В 2025 году это целых три направления внутри одного события, более 20 партнеров, пять сцен, расширение площадок присутствия, первая премия для нижегородских проектов в креативной индустрии. Тема этого года ПАРИ ФЕСТ — «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений». Рассказываем, каким будет ген музыки — музыкальная программа мероприятия 23 августа с 11:00 до 23:00 на Стрелке.

STRELKA MAIN STAGE х Билайн

На главной сцене STRELKA MAIN STAGE х Билайн выступят хедлайнеры фестиваля. Среди них OG Buda, Feduk и Дора. Вместе с ними на сцену выйдут «Моя Мишель», ICEGERGERT, ANIKV, «Словетский live band», Lesha Mironov & Mc SND (AVG), Минаева, «Свидание», Андрей Катиков, Nemiga.

CIRCLE STAGE х ОТП Банк

Панорамная сцена с артистами электронной музыки. На ней выступят ЛАУД, Isentie, Петар Мартич, а также Natasha Bai, IZHEVSKI, ISHOME, Wasta *«Искра» Яндекс Музыки*, Diuragga, «Глум», Ilya Dubrovin, Sasha Naiman, Alisa Tim.

NEW BEAM STAGE x Яндекс ПЭЙ STAGE

Пространство шоу-кейсов молодых исполнителей и брейк-батлов. На сцене выступят «Второй Ка», Blizkey, «Где Фантом?», «Недры», «Стоунд», «Панкмодернисты», Kazak, Planka, Violet Ninja, DJ Chensky, Rich Rudeboyz. 

23 августа (ночь), пространство ЦЕХ* компании dreamlaser

Старт — 23:00

НАЙТАУТ
Фестиваль продолжится ночью в пространстве ЦЕХ* компании dreamlaser. НАЙТАУТ начнется 23 августа в 23:00 и соберет ключевые имена новой электронной сцены. В лайнапе: THE DAWLESS, MONOPLAY DJ Set, Shadowax, Ilya Dubrovin, Nikola Melnikov hybrid set, Biicla *«Искра» Яндекс Музыки*.

VK Видео установит экраны на площадке ПАРИ ФЕСТ. Они будут транслировать живую трансляцию концертов и атмосферу фестиваля. В кадре — сцены, артисты, зрители и уникальные мгновения, которые случаются только «здесь и сейчас».

БИЛЕТЫ 

Посетителям доступны несколько категорий билетов. Так, абонемент ПАРИ ФЕСТ ДЕНЬ И НОЧЬ дает доступ к дневной (на Стрелке) и ночной (в пространстве ЦЕХ*) программам фестиваля. Можно купить отдельные билеты только на программу на Стрелке, НАЙТАУТ или образовательную программу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ». Подробности на parifest.ru/tickets.  

Ранее по теме:«ПАРИ ФЕСТ» объявил полную программу фестиваля

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

ПАРИ ФЕСТ 2025: инклюзия, экология и «Большая идея» — культурная программа фестиваля
ПАРИ ФЕСТ 2025: инклюзия, экология и «Большая идея» — культурная программа фестиваля
Новости
ХК «Торпедо», падел и кибербитвы: на ПАРИ ФЕСТ стартует масштабная спортивная программа
ХК «Торпедо», падел и кибербитвы: на ПАРИ ФЕСТ стартует масштабная спортивная программа
Новости
«Хочется еще что-то выиграть». Игорь Акинфеев рассказал о своем будущем в подкасте «PARI c Ларионовым»
«Хочется еще что-то выиграть». Игорь Акинфеев рассказал о своем будущем в подкасте «PARI c Ларионовым»
Новости
Клиенты PARI ждут от Broke Boys победы над курским «Авангардом» в Кубке России
Клиенты PARI ждут от Broke Boys победы над курским «Авангардом» в Кубке России
Новости
«Поверил, что все будет хорошо, после первой игры». Игорь Акинфеев рассказал о ЧМ-2018 в подкасте «PARI c Ларионовым»
«Поверил, что все будет хорошо, после первой игры». Игорь Акинфеев рассказал о ЧМ-2018 в подкасте «PARI c Ларионовым»
Новости
PARI: Virtus.pro не сможет остановить PARIVISION в групповом этапе FISSURE Universe по Dota 2
PARI: Virtus.pro не сможет остановить PARIVISION в групповом этапе FISSURE Universe по Dota 2
Новости
Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 
Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 
Новости
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Новости
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Новости
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Новости

Новое

Читать все новости