OG Buda, Feduk и не только: кто выступит на ПАРИ ФЕСТ 2025

22–23 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, титульным партнером которого выступает букмекерская компания PARI. На 22 августа запланировано образовательное шоу «Большая идея», на 23 августа — дневная программа на Стрелке и ночное продолжение НАЙТАУТ в пространстве ЦЕХ* компании dreamlaser.

ПАРИ ФЕСТ проходит второй год подряд в Нижнем Новгороде. В 2025 году это целых три направления внутри одного события, более 20 партнеров, пять сцен, расширение площадок присутствия, первая премия для нижегородских проектов в креативной индустрии. Тема этого года ПАРИ ФЕСТ — «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений». Рассказываем, каким будет ген музыки — музыкальная программа мероприятия 23 августа с 11:00 до 23:00 на Стрелке.

STRELKA MAIN STAGE х Билайн

На главной сцене STRELKA MAIN STAGE х Билайн выступят хедлайнеры фестиваля. Среди них OG Buda, Feduk и Дора. Вместе с ними на сцену выйдут «Моя Мишель», ICEGERGERT, ANIKV, «Словетский live band», Lesha Mironov & Mc SND (AVG), Минаева, «Свидание», Андрей Катиков, Nemiga.

CIRCLE STAGE х ОТП Банк

Панорамная сцена с артистами электронной музыки. На ней выступят ЛАУД, Isentie, Петар Мартич, а также Natasha Bai, IZHEVSKI, ISHOME, Wasta *«Искра» Яндекс Музыки*, Diuragga, «Глум», Ilya Dubrovin, Sasha Naiman, Alisa Tim.

NEW BEAM STAGE x Яндекс ПЭЙ STAGE

Пространство шоу-кейсов молодых исполнителей и брейк-батлов. На сцене выступят «Второй Ка», Blizkey, «Где Фантом?», «Недры», «Стоунд», «Панкмодернисты», Kazak, Planka, Violet Ninja, DJ Chensky, Rich Rudeboyz.

23 августа (ночь), пространство ЦЕХ* компании dreamlaser

Старт — 23:00

НАЙТАУТ

Фестиваль продолжится ночью в пространстве ЦЕХ* компании dreamlaser. НАЙТАУТ начнется 23 августа в 23:00 и соберет ключевые имена новой электронной сцены. В лайнапе: THE DAWLESS, MONOPLAY DJ Set, Shadowax, Ilya Dubrovin, Nikola Melnikov hybrid set, Biicla *«Искра» Яндекс Музыки*.

VK Видео установит экраны на площадке ПАРИ ФЕСТ. Они будут транслировать живую трансляцию концертов и атмосферу фестиваля. В кадре — сцены, артисты, зрители и уникальные мгновения, которые случаются только «здесь и сейчас».

БИЛЕТЫ

Посетителям доступны несколько категорий билетов. Так, абонемент ПАРИ ФЕСТ ДЕНЬ И НОЧЬ дает доступ к дневной (на Стрелке) и ночной (в пространстве ЦЕХ*) программам фестиваля. Можно купить отдельные билеты только на программу на Стрелке, НАЙТАУТ или образовательную программу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ». Подробности на parifest.ru/tickets.