ХК «Торпедо», падел и кибербитвы: на ПАРИ ФЕСТ стартует масштабная спортивная программа

22–23 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, титульным партнером которого выступает букмекерская компания PARI. На 22 августа запланировано образовательное шоу «Большая идея», на 23 августа — дневная программа на Стрелке и ночное продолжение НАЙТАУТ в пространстве ЦЕХ* компании dreamlaser.

ПАРИ ФЕСТ проходит второй год подряд в Нижнем Новгороде. В 2025 году это целых три направления внутри одного события, более 20 партнеров, пять сцен, расширение площадок присутствия, первая премия для нижегородских проектов в креативной индустрии. Тема этого года ПАРИ ФЕСТ — «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений». Рассказываем, каким будет ген спорта — спортивная программа мероприятия.

ГЕН СПОРТА

Хоккейный клуб «Торпедо»

На CIRCLE STAGE х ОТП Банк с 20:00 до 20:30 пройдет презентация хоккейного клуба «Торпедо» — представление новых игроков, награждение участников команды и болельщиков, выступление менеджеров команды и игроков.

Баскетбол

На фестивале пройдет турнир по баскетболу 3х3 среди любителей от PARI — победители встретятся с топовыми медиакомандами и поборются за главный приз в 300 тысяч рублей. Гостей ждет встреча с БК «Пари НН»: презентация команды и формы, автограф-сессия и игра в «33» со звездами клуба. В большом турнире медиакоманд сразятся DAWGS, Rocket Team, Blatosphera, LuGang, АУФ, БСКТБЛ TEAM, СиндЕкат и победитель любительского турнира. Общий призовой фонд — 770 тысяч рублей.

С 11:30 до 13:50 пройдет отборочный тур, в 14:15 состоится презентация команды «Пари НН» на сезон, с 15:00 до 19:40 запланированы матчи медиатурнира.

Киберзона PARI

В Киберзоне PARI посетителей ждет серия шоу-матчей с именитыми игроками и популярными стримерами. Среди участников — Дмитрий Recrent Осинцев, Jerry, fANDER, Tsunami, Luxury Girl, Fenya, ELLVI, Sorabi, del1ght, alpha, cutierover, CHR1SWAVE, а также OG Buda и «Недры». Шоу-матчи пройдут в стандартном формате в режиме 5v5 и в особом 1v1 на aim-карте.

Здесь также пройдут автограф-сессия с участием звезд и пресс-конференция представителей PARI и ее амбассадоров. Гостей ждут игровые активности на стендах клубов AMKAL Esports и PARIVISION. Кроме того, фанаты киберспорта посмотрят матчи Esports World Cup 2025 по CS2. Все активности в рамках Киберзоны PARI будут проводиться с 12:30 до 20:00. В 12:30 стартуют шоу-матчи, с 14:45 до 16:30 запланированы интервью с игроками и автограф-сессия, в 16:30 состоится паблик-ток «Современное состояние киберспортивной индустрии» с участием Luxury Girl в роли модератора, Recrent, киберспортсмена Qikert, инфлюенс-менеджера PARI Жанны Ходячих и других экспертов, а в 18:00 начнется трансляция матчей EWC.

Падел

На ПАРИ ФЕСТ состоится турнир по паделу с участием сильнейших спортсменов. Он пройдет на корте, который расположен на набережной рядом с концертным центром «Пакгаузы». В соревнованиях выступят восемь топовых пар. Среди участников Александр Халанский, Павел Карпушкин, Артем Матус и другие известные игроки в падел. Спортсмены будут сражаться за призовой фонд турнира в размере 1 000 000 рублей. С 11:00 до 16:00 пройдут матчи 1/4 финала и 1/2 финала, затем челленджи и тренировка для людей с ОВЗ, а гала-матч и финал стартуют в 17:45.

Авиашоу

23 августа в рамках дневной программы фестиваля состоится грандиозное авиашоу. Главная звезда — Светлана Капанина, самая титулованная женщина-пилот в истории. В ее активе семь титулов абсолютного чемпиона мира и 41 золотая медаль ЧМ. Лучший вид на авиашоу — у CIRCLE STAGE х ОТП Банк.

Среди других спортивных программ на ПАРИ ФЕСТ представлены соревнования и активности по скейт-поту, брейку и йоге.

БИЛЕТЫ

Посетителям доступны несколько категорий билетов. Так, абонемент ПАРИ ФЕСТ ДЕНЬ И НОЧЬ дает доступ к дневной (на Стрелке) и ночной (в пространстве ЦЕХ*) программам фестиваля. Можно купить отдельные билеты только на программу на Стрелке, НАЙТАУТ или образовательную программу БОЛЬШАЯ ИДЕЯ. Подробности на parifest.ru/tickets.