Лига PARI подвела итоги всероссийского голосования за право включить лучшего игрока турнира в список номинантов на «Золотой мяч» — самую ценную индивидуальную награду в мировом футболе.

В голосовании, проходившем с 9 по 13 сентября, приняли участие болельщики клубов Лиги PARI. По итогам опроса подавляющим большинством голосов был выбран российский полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Сафронов.

Илья Сафронов признан ключевой фигурой команды в текущем сезоне: его результативные действия, техническая точность, лидерские качества и вклад в командные успехи вызвали всеобщее одобрение в фанатском сообществе. Илья выступает в Лиге PARI второй сезон, на его счету семь голов в 33 матчах, за это время он превратился в одну из главных звезд лиги.

В знак поддержки достижений российского футболиста Лига PARI инициирует официальную онлайн-петицию, призывающую организаторов самой престижной премии в мировом футболе — журнал France Football — включить Сафронова в список номинантов на «Золотой мяч» — 2025. Полный текст петиции и форма для подписи доступны на сайте. Помогите нам восстановить справедливость — подпишите петицию, чтобы донести голоса миллионов российских болельщиков до Парижа. Мы верим, что его игра заслуживает быть замеченной на мировой арене.

Официальная церемония вручения премии «Золотой мяч» состоится 22 сентября 2025 года в Париже. Действующий обладатель награды — полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.