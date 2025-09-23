В фонде «Пари и побеждай» рассчитывают к концу 2025 года помочь 15 000 человек

Партнерский проект
23 сентября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», посвященном взаимодействию властей, спортивных федераций и букмекерских компаний, состоялась сессия «Спорт добрых дел. Как спорт и букмекеры участвуют в социальных инициативах». На ней выступила руководитель направления устойчивого развития PARI Алина Лебедева. Она рассказала о том, как букмекерские компании участвуют в социальных инициативах.
Лебедева отметила, что фонд «Пари и побеждай» запустился совсем недавно – в мае 2024 года. Однако уже за первый год работы помощь получили более 3500 человек. К осени 2025 года эта цифра выросла до 10 000, а к концу 2025 года фонд планирует помочь 15 000 человек. Сегодня «Пари и побеждай» работает с более чем 60 НКО по всей стране.
Фонд «Пари и побеждай» активно поддерживает и ветеранов спорта. При этом не только тех, которые отошли от активных занятий, но и пожилых спортсменов, продолжающих свои тренировки и выступления на соревнованиях.
«Главный запрос от пожилых спортсменов и людей – на видимость и социализацию. Они очень хотят, чтобы их видели и помнили. Как раз для этого мы запустили проект «Это все еще я», который призван помогать таким людям», – заявила Лебедева.
По мнению Лебедевой, в спорте прослеживается недостаточное внимание к теме экологии. Спикер отметила, что иногда на всероссийском уровне люди не понимают, о чем идет речь, зачем это нужно или представляют себе радикальные экологические акции.
«Когда начинаешь говорить с людьми из регионов, то оказывается, что для них это очень важно. Они интересуются состоянием озера Байкал, разливом нефти в Анапе и другими актуальными вопросами экологии. Именно поэтому для нашего фонда экологические инициативы представляют отдельный вектор работы», – пояснила Лебедева.
По словам Лебедевой, бизнес проявляет активный интерес к благотворительности, однако очень часто в его поле зрения попадают только большие фонды. В итоге до 80% всех пожертвований в стране уходит в несколько крупных благотворительных организаций. В «Пари и побеждай» стараются следовать иной тенденции.
«Мы понимаем, что есть огромное количество НКО, в том числе региональных, которым без поддержки бизнеса очень сложно выжить. Мы верифицируем их, проверяем отчетность и заходим в партнерство, чтобы работать системно. Для нас особенно важно, чтобы помощь была не одноразовой акцией, а регулярной, системной, чтобы было четкое видение ее дальнейшего развития», – заявила Лебедева.
По ее словам, системность, добрые дела и прозрачный подход – это то, что поможет развитию благотворительности в России.
На сессии также выступил руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков. Он рассказал о партнерстве с фондом «Пари и побеждай». В рамках этого сотрудничества фонд поддерживает тандемные прыжки с парашютом с высоты в 4000 метров.
«Подобные активности очень помогают людям, особенно тем, кто совсем недавно получил инвалидность. Их это очень мотивирует не сдаваться и воспрянуть духом», – отметил Четвертаков.
Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» прошел с 22 по 23 сентября в Москве на площадке отеля Radisson Collection Moscow. Организатором форума выступила публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В рамках мероприятия представители индустрии обсуждают актуальные темы в сфере беттинга.
На форуме букмекерская компания PARI также представила стенд, посвященный новой рекламной кампании «Пари и побеждай». Ее основной посыл — каждый игрок сам решает, во что верить и на что ставить. Главным элементом кампании стал яркий видеоролик. А гостям стенда подарили памятные подарки — мерч с персонажами из рекламного видеоролика.