В фонде «Пари и побеждай» рассчитывают к концу 2025 года помочь 15 000 человек

По словам Лебедевой, бизнес проявляет активный интерес к благотворительности, однако очень часто в его поле зрения попадают только большие фонды. В итоге до 80% всех пожертвований в стране уходит в несколько крупных благотворительных организаций. В «Пари и побеждай» стараются следовать иной тенденции.

«Мы понимаем, что есть огромное количество НКО, в том числе региональных, которым без поддержки бизнеса очень сложно выжить. Мы верифицируем их, проверяем отчетность и заходим в партнерство, чтобы работать системно. Для нас особенно важно, чтобы помощь была не одноразовой акцией, а регулярной, системной, чтобы было четкое видение ее дальнейшего развития», – заявила Лебедева.

По ее словам, системность, добрые дела и прозрачный подход – это то, что поможет развитию благотворительности в России.

На сессии также выступил руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков. Он рассказал о партнерстве с фондом «Пари и побеждай». В рамках этого сотрудничества фонд поддерживает тандемные прыжки с парашютом с высоты в 4000 метров.

«Подобные активности очень помогают людям, особенно тем, кто совсем недавно получил инвалидность. Их это очень мотивирует не сдаваться и воспрянуть духом», – отметил Четвертаков.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» прошел с 22 по 23 сентября в Москве на площадке отеля Radisson Collection Moscow. Организатором форума выступила публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В рамках мероприятия представители индустрии обсуждают актуальные темы в сфере беттинга.