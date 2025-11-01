Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 ноября 12:13ГлавнаяНовости

Фонд «Пари и побеждай» подвел итоги грантового конкурса в поддержку футбольных проектов

Гран-при отправляется в Кемеровскую область
Валентин Васильев

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» объявляет о завершении грантового конкурса, приуроченного к Международному дню благотворительности. По итогам работы Экспертного совета определены 15 проектов-победителей, которые получат поддержку на общую сумму 3 млн рублей.

Конкурс, стартовавший 5 сентября 2025 года, был нацелен на поиск и поддержку значимых инициатив, способствующих популяризации футбола в стране, развитию инфраструктуры и вовлечению детей и молодежи в спортивную жизнь. На рассмотрение Экспертного совета поступило 299 заявок из 47 регионов России, 115 из них допущены до рассмотрения жюри.

«Количество заявок свидетельствует о высоком запросе на поддержку футбольных инициатив на местах. Наша общая цель — дать возможность и детям, и взрослым ощутить, что спорт действительно может менять жизнь к лучшему», — прокомментировала итоги конкурса Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай».

Экспертный совет отметил высокую активность заявок, направленных на поддержку людей с синдромом Дауна. В ответ на этот социальный запрос фонд принял решение организовать всероссийский инклюзивный турнир вне конкурсной программы. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге под руководством члена жюри конкурса, спортивного эксперта Павла Путинцева.

Общий грантовый фонд был распределен следующим образом:

  • Гран-при в размере 1 000 000 рублей присуждается проекту «Футбол в сельской местности» (Кемеровская область).
  • Четыре проекта были награждены грантами по 250 000 рублей каждый: «Лига малых школ» (Ивановская область), «Битва Стихий: Лига второго дыхания» (г. Екатеринбург), «Инклюзия в Орехово-Зуево» (Московская область), «Сурские стрижи» (Пензенская область).
  • 10 инициатив стали обладателями грантов по 100 000 рублей:  «Команда Равных» (г. Екатеринбург); «Рассветай и побеждай!» (Удмуртская Республика); «Равный гол: развитие инклюзивного футбола в «Доброте» (Забайкальский край); «Футбол в абазинском ауле: обустройство футбольного поля в а. Инжич-Чукун» (Карачаево-Черкесская Республика); «Футбол сквозь сухую землю» (Волгоградская область); «Энергия старта  путь к победе» (Вологодская область); «Рюкзачок спокойствия» (Краснодарский край); «Академия чемпионок» (Вологодская область); «Вместе мы сила!» (Архангельская область); «Я «Футболен» или «Футбол без границ», (г. Волгоград).

Все проекты прошли строгий отбор и были оценены Экспертным советом, в который вошли признанные профессионалы футбольной индустрии: Василий Маврин (МФК «Амкал», тренер), Алексей Бабичев (БФ «Пари и побеждай»), Денис Солодков (ФНЛ), Диана Закарьян (РФС) и другие эксперты. 

Оценка проводилась по ряду критериев, включая социальную значимость (30%), реалистичность бюджета и плана (25%), инновационность (15%), устойчивость (20%) и качество команды (10%).

Список победителей опубликован на официальном сайте проекта. 

Помимо финансовой поддержки все победители получат методическое сопровождение от экспертов фонда, а также информационное освещение в медиа для повышения узнаваемости проектов. 

Для тех, кто не успел принять участие в грантовом конкурсе, открыт прием заявок на участие во втором сезоне проекта «Пари с Сергачевым». Предложить стадион, площадку или другое спортивное сооружение для будущего ремонта в своем населенном пункте можно на официальном сайте проекта до мая 2026 года.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Ранее по теме:«Пари и Побеждай» провел благотворительную акцию на матче «Пари НН» с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое