Фонд «Пари и побеждай» подвел итоги грантового конкурса в поддержку футбольных проектов

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» объявляет о завершении грантового конкурса, приуроченного к Международному дню благотворительности. По итогам работы Экспертного совета определены 15 проектов-победителей, которые получат поддержку на общую сумму 3 млн рублей.

Конкурс, стартовавший 5 сентября 2025 года, был нацелен на поиск и поддержку значимых инициатив, способствующих популяризации футбола в стране, развитию инфраструктуры и вовлечению детей и молодежи в спортивную жизнь. На рассмотрение Экспертного совета поступило 299 заявок из 47 регионов России, 115 из них допущены до рассмотрения жюри.

«Количество заявок свидетельствует о высоком запросе на поддержку футбольных инициатив на местах. Наша общая цель — дать возможность и детям, и взрослым ощутить, что спорт действительно может менять жизнь к лучшему», — прокомментировала итоги конкурса Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай».

Экспертный совет отметил высокую активность заявок, направленных на поддержку людей с синдромом Дауна. В ответ на этот социальный запрос фонд принял решение организовать всероссийский инклюзивный турнир вне конкурсной программы. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге под руководством члена жюри конкурса, спортивного эксперта Павла Путинцева.

Общий грантовый фонд был распределен следующим образом:

Гран-при в размере 1 000 000 рублей присуждается проекту «Футбол в сельской местности» (Кемеровская область).

Четыре проекта были награждены грантами по 250 000 рублей каждый: «Лига малых школ» (Ивановская область), «Битва Стихий: Лига второго дыхания» (г. Екатеринбург), «Инклюзия в Орехово-Зуево» (Московская область), «Сурские стрижи» (Пензенская область).

10 инициатив стали обладателями грантов по 100 000 рублей: «Команда Равных» (г. Екатеринбург); «Рассветай и побеждай!» (Удмуртская Республика); «Равный гол: развитие инклюзивного футбола в «Доброте» (Забайкальский край); «Футбол в абазинском ауле: обустройство футбольного поля в а. Инжич-Чукун» (Карачаево-Черкесская Республика); «Футбол сквозь сухую землю» (Волгоградская область); «Энергия старта — путь к победе» (Вологодская область); «Рюкзачок спокойствия» (Краснодарский край); «Академия чемпионок» (Вологодская область); «Вместе мы сила!» (Архангельская область); «Я «Футболен» или «Футбол без границ», (г. Волгоград).

Все проекты прошли строгий отбор и были оценены Экспертным советом, в который вошли признанные профессионалы футбольной индустрии: Василий Маврин (МФК «Амкал», тренер), Алексей Бабичев (БФ «Пари и побеждай»), Денис Солодков (ФНЛ), Диана Закарьян (РФС) и другие эксперты.

Оценка проводилась по ряду критериев, включая социальную значимость (30%), реалистичность бюджета и плана (25%), инновационность (15%), устойчивость (20%) и качество команды (10%).

Список победителей опубликован на официальном сайте проекта.

Помимо финансовой поддержки все победители получат методическое сопровождение от экспертов фонда, а также информационное освещение в медиа для повышения узнаваемости проектов.

Для тех, кто не успел принять участие в грантовом конкурсе, открыт прием заявок на участие во втором сезоне проекта «Пари с Сергачевым». Предложить стадион, площадку или другое спортивное сооружение для будущего ремонта в своем населенном пункте можно на официальном сайте проекта до мая 2026 года.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.