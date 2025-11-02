Итоговые турниры ATP и WTA — теперь в PARI Pro Tour!

Теннисный сезон подходит к концу. Впереди итоговые турниры ATP и WTA, в которых примут участие лучшие теннисисты по итогам года. Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию в рамках проекта PARI Pro Tour с крутыми призами!

Специально к итоговым турнирам года компания запустила соревнование с отдельным зачетом, повышенными очками общего рейтинга, фрибетами и дополнительными памятными призами. Делай ставки на ATP и WTA Finals и выигрывай!



Благодаря отдельному рейтингу итогового турнира открываются новые возможности для участников — в зачете Finals будут суммироваться очки за участие только в итоговых турнирах WTA и ATP. Чтобы повысить шансы на успех, принимай участие в обоих соревнованиях.

Победители получат повышенные фрибеты от PARI — от 1500 до 7000 рублей. А еще PARI приготовила суперпризы! Все, кто хотя бы один раз выиграл турниры Finals, будут участвовать в дополнительном розыгрыше со специальными подарками. Можно выиграть вино от легендарного Новака Джоковича Djokovic Syrah и Chardonnay, а также парфюм XerJoff Torino21, созданный специально для турнира ATP Finals.



Итоговый турнир ATP пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября. Женщины проведут свое финальное соревнование с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде.