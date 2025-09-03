«Сейчас судят лучше, чем в мое время». Леонид Вайсфельд оценил российских арбитров в «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый судья, скаут и функционер Леонид Вайсфельд. Видеоанонс доступен по ссылке.

Вайсфельд — легендарный российский арбитр, который также работал скаутом и генеральным менеджером в нескольких клубах КХЛ.

«Сегодня в гостях очень неординарный, харизматичный человек. Человек хоккея, который прошел огромный путь и продолжает идти. Человек, с которым всегда приятно говорить. О хоккее, о жизни, об игре», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы друзья затронули тему российского судейского корпуса. «Профессор» попросил собеседника оценить уровень современных арбитров.

«Я не очень представляю, какие критерии в НХЛ. Но по уровню судейства, я думаю, у нас есть человек четыре-пять очень сильных», — отметил бывший арбитр.

Кроме того, Леонид Вайсфельд назвал главные качества для арбитра элитного уровня.



«Главное — это принятие решений. Есть хороший, который понимает игру. Есть другой — педант, он тренируется, готовится. А вот у тебя комплекс — и понимание игры, и катание, и ты пашешь. Это уже Elite. Я считаю, что они сейчас лучше судят. В Астане на предсезонном турнире зашел в судейскую, посмотрел на них раздетых. Игорь! Там просто атлеты все. Мысленно им аплодировал», — добавил Леонид Владленович.