Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 сентября 13:07ГлавнаяНовости

«Сейчас судят лучше, чем в мое время». Леонид Вайсфельд оценил российских арбитров в «PARI c Ларионовым»

В гостях у «Профессора» побывал легендарный арбитр, скаут и генменеджер
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый судья, скаут и функционер Леонид Вайсфельд. Видеоанонс доступен по ссылке.

Вайсфельд — легендарный российский арбитр, который также работал скаутом и генеральным менеджером в нескольких клубах КХЛ.

«Сегодня в гостях очень неординарный, харизматичный человек. Человек хоккея, который прошел огромный путь и продолжает идти. Человек, с которым всегда приятно говорить. О хоккее, о жизни, об игре», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы друзья затронули тему российского судейского корпуса. «Профессор» попросил собеседника оценить уровень современных арбитров.

«Я не очень представляю, какие критерии в НХЛ. Но по уровню судейства, я думаю, у нас есть человек четыре-пять очень сильных», — отметил бывший арбитр.

Кроме того, Леонид Вайсфельд назвал главные качества для арбитра элитного уровня.

«Главное — это принятие решений. Есть хороший, который понимает игру. Есть другой — педант, он тренируется, готовится. А вот у тебя комплекс — и понимание игры, и катание, и ты пашешь. Это уже Elite. Я считаю, что они сейчас лучше судят. В Астане на предсезонном турнире зашел в судейскую, посмотрел на них раздетых. Игорь! Там просто атлеты все. Мысленно им аплодировал», — добавил Леонид Владленович.

Ранее по теме:PARI запускает подкаст с Игорем Ларионовым

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Аналитики PARI: на The International 2025 будут пикать Pudge, а самая долгая карта продлится более 80 минут
Аналитики PARI: на The International 2025 будут пикать Pudge, а самая долгая карта продлится более 80 минут
Новости
PARI: Aurora победит Xtreme в первом матче на The International 2025 по Dota 2
PARI: Aurora победит Xtreme в первом матче на The International 2025 по Dota 2
Новости
«Скаут не может усилить клуб НХЛ». Леонид Вайсфельд рассказал о работе в «Питтсбурге»
«Скаут не может усилить клуб НХЛ». Леонид Вайсфельд рассказал о работе в «Питтсбурге»
Новости
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
Новости
В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
Новости
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
Новости
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Новости
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Новости
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
Новости
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
Новости

Новое

Читать все новости