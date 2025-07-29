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Рейтинг букмекеров



29 июля 12:43ГлавнаяНовости

PARI запускает подкаст с Игорем Ларионовым

Уникальный проект
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI вместе со своим амбассадором Игорем Ларионовым запускают подкаст о хоккее. К «Профессору» в гости придут звезды российского спорта. Подкаст доступен на платформе «Кинопоиск».

«PARI с Ларионовым» — беспрецедентный проект в мире хоккея. Это первый случай в истории, когда действующий тренер запускает свой медиапроект. Тизер с анонсом подкаста доступен по ссылке.

Шесть выпусков будут выходить на «Кинопоиске» раз в неделю по средам начиная с 30 июля. В гости к Игорю Ларионову придут знаменитые спортсмены, тренеры и спортивные функционеры. 

«Многие знают меня как человека, который всю жизнь был связан с хоккеем. А сейчас я хочу поговорить с вами в длинном, честном, живом формате. В рамках этого разговора можно многое вспомнить, осмыслить, а возможно, даже сказать то, о чем раньше никогда не говорилось. 

Суть подкаста в том, чтобы донести до поколения молодых игроков, до тех, кто любит и смотрит игру, как достигается успех. Как делаются первые шаги, как юные дарования идут дальше, как добиваются большого прогресса. Пришло время говорить о хоккее по-настоящему», — рассказал Игорь Ларионов о своем новом проекте.

Игорь Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. В 2008 году его ввели в Зал славы ИИХФ и Зал хоккейной славы НХЛ. Последние три сезона «Профессор» работал главным тренером клуба КХЛ «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а в межсезонье возглавил СКА из Санкт-Петербурга.

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