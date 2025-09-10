Клиент PARI поставил 475 000 рублей на победу PARIVISION над Heroic в четвертьфинале The International 2025 по Dota 2

11 сентября на The International 2025 по Dota 2 пройдут четвертьфиналы верхней сетки. В одном из них PARIVISION встретится с Heroic. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

PARIVISION завершила групповой этап со статистикой 3:2. При этом коллектив Satanic уже встречался с Heroic в первой стадии, и тогда оказался сильнее со счетом 2:0. Поставить на то, что PARIVISION вновь обыграет южноамериканский ростер, можно с котировкой 1.30. Коэффициент на победу состава из СНГ со счетом 2:0 составляет 1.90. Индивидуальный тотал фрагов PARIVISION в серии больше 63.5 можно взять за 1.85.

Heroic начала групповой этап с двух поражений, однако после этого выдала серию из четырех побед, в которых не отдала соперникам ни одной карты. На успех южноамериканской команды в четвертьфинале аналитики дают котировку 3.95. Коэффициент на состав Yuma с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 6.80. По ходу группового этапа Heroic в среднем за карту делала по 31 фрагу — это второй результат на TI. Поставить на индивидуальный тотал коллектива в серии больше 43.5 можно с котировкой 1.87.

Клиенты PARI убеждены в успехе PARIVISION. На победу состава из СНГ приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи, а на проход Heroic в полуфинал — 2%.

Самая крупная ставка на матч — 475 341 рубль. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти событий, включил в него ставку на победу PARIVISION за 1.30. Общий коэффициент экспресса составил 2.21.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. PARIVISION считается одним из трех главных претендентов на Аегис. На чемпионство состава Satanic аналитики дают котировку 4.70. Вероятность того, что трофей завоюет Heroic, оценивается коэффициентом 30.00.