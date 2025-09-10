Ведомости
Клиент PARI поставил 475 000 рублей на победу PARIVISION над Heroic в четвертьфинале The International 2025 по Dota 2

На победу состава из СНГ приходится 98% пари на исход встречи
Валентин Васильев

11 сентября на The International 2025 по Dota 2 пройдут четвертьфиналы верхней сетки. В одном из них PARIVISION встретится с Heroic. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

PARIVISION завершила групповой этап со статистикой 3:2. При этом коллектив Satanic уже встречался с Heroic в первой стадии, и тогда оказался сильнее со счетом 2:0.  Поставить на то, что PARIVISION вновь обыграет южноамериканский ростер, можно с котировкой 1.30. Коэффициент на победу состава из СНГ со счетом 2:0 составляет 1.90. Индивидуальный тотал фрагов PARIVISION в серии больше 63.5 можно взять за 1.85

Heroic начала групповой этап с двух поражений, однако после этого выдала серию из четырех побед, в которых не отдала соперникам ни одной карты. На успех южноамериканской команды в четвертьфинале аналитики дают котировку 3.95. Коэффициент на состав Yuma с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 6.80. По ходу группового этапа Heroic в среднем за карту делала по 31 фрагу — это второй результат на TI. Поставить на индивидуальный тотал коллектива в серии больше 43.5 можно с котировкой 1.87

Клиенты PARI убеждены в успехе PARIVISION. На победу состава из СНГ приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи, а на проход Heroic в полуфинал — 2%.

Самая крупная ставка на матч — 475 341 рубль. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти событий, включил в него ставку на победу PARIVISION за 1.30. Общий коэффициент экспресса составил 2.21.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. PARIVISION считается одним из трех главных претендентов на Аегис. На чемпионство состава Satanic аналитики дают котировку 4.70. Вероятность того, что трофей завоюет Heroic, оценивается коэффициентом 30.00

Новое