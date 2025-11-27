Ведомости
PARIVISION — фаворит в матче с Legacy за выход во второй этап StarLadder Budapest Major по CS

Расклады перед игрой от PARI
Валентин Васильев

27 ноября на StarLadder Budapest Major 2025 определятся последние участники второй стадии турнира. В битве за слот в следующем этапе сойдутся PARIVISION и Legacy. Серия в формате best-of-3 начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, преимущество будет на стороне PARIVISION, которая в предыдущем туре обыграла GamerLegion со счётом 2:0. Поставить на победу ростера Jame можно с котировкой 1.78. На точный счет 2:0 в пользу команды из СНГ аналитики дают 3.20. Коэффициент на PARIVISION с форой по раундам (-3.5) составляет 2.08, а с форой (-6.5) — 2.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.85

Для Legacy это будет уже вторая попытка выйти в следующий этап — в предыдущем туре коллектив уступил B8 со счётом 0:2. Поставить на победу бразильцев в грядущем поединке можно с котировкой 1.75. Коэффициент на Legacy с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 55.5 доступна за 2.00

Клиенты PARI также убеждены в успехе состава Jame. На победу PARIVISION приходится 83% от общего оборота на исход матча. 

Самая крупная ставка на матч — 152 835 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех заключительных матчей первой групповой стадии мейджора, включив в него ставку на победу PARIVISION за 1.75. Общий коэффициент экспресса составил 3.29.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

