PARIVISION — фаворит в матче с Legacy за выход во второй этап StarLadder Budapest Major по CS

27 ноября на StarLadder Budapest Major 2025 определятся последние участники второй стадии турнира. В битве за слот в следующем этапе сойдутся PARIVISION и Legacy. Серия в формате best-of-3 начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, преимущество будет на стороне PARIVISION, которая в предыдущем туре обыграла GamerLegion со счётом 2:0. Поставить на победу ростера Jame можно с котировкой 1.78. На точный счет 2:0 в пользу команды из СНГ аналитики дают 3.20. Коэффициент на PARIVISION с форой по раундам (-3.5) составляет 2.08, а с форой (-6.5) — 2.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.85.

Для Legacy это будет уже вторая попытка выйти в следующий этап — в предыдущем туре коллектив уступил B8 со счётом 0:2. Поставить на победу бразильцев в грядущем поединке можно с котировкой 1.75. Коэффициент на Legacy с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 55.5 доступна за 2.00.

Клиенты PARI также убеждены в успехе состава Jame. На победу PARIVISION приходится 83% от общего оборота на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 152 835 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех заключительных матчей первой групповой стадии мейджора, включив в него ставку на победу PARIVISION за 1.75. Общий коэффициент экспресса составил 3.29.