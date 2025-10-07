Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 октября 15:12ГлавнаяНовости

Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2

Турнир пройдет в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Российский состав PARIVISION, партнером которого выступает букмекерская компания PARI, прошел на StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — главный турнир в дисциплине во второй половине сезона. Это будет первый мейджор в истории клуба.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Состав PARI попал в топ-15 лучших команд Европы, благодаря чему получил путевку на мейджор. Коллектив начнет турнир с первой стадии, которая стартует 24 ноября.

Сразу для четырех игроков PARIVISION это будет первый мейджор в карьере. Опыт выступлений на главных чемпионатах года есть только у лидера состава Jame, который в 2022-м стал победителем мейджора в Бразилии.

Состав PARIVISION:

● Андрей BELCHONOKK Ясинский

● Джами Jame Али

● Эмиль nota Москвитин

● Владислав xiELO Лысов

● Андрей AW Анисимов

Команда PARI по CS была создана в 2023 году. Сейчас коллектив занимает 21-е место в мировом рейтинге. В 2025-м PARIVISION стала лидером по количеству сыгранных официальных карт, а ее винрейт составил более 60%.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдет в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На чемпионате выступят 32 команды со всего мира. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере $1,25 млн.

Ранее команда PARI по Dota 2 заняла третье место на главном чемпионате по Dota 2 — The International 2025.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Новости
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Новости
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Новости
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Новости
PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2
PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2
Новости
Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 
Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 
Новости
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ
Новости
«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
Новости
Почти 200 000 рублей поставил клиент PARI на дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ
Почти 200 000 рублей поставил клиент PARI на дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ
Новости

Новое