Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2

Российский состав PARIVISION, партнером которого выступает букмекерская компания PARI , прошел на StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — главный турнир в дисциплине во второй половине сезона. Это будет первый мейджор в истории клуба.

Состав PARI попал в топ-15 лучших команд Европы, благодаря чему получил путевку на мейджор. Коллектив начнет турнир с первой стадии, которая стартует 24 ноября.

Сразу для четырех игроков PARIVISION это будет первый мейджор в карьере. Опыт выступлений на главных чемпионатах года есть только у лидера состава Jame, который в 2022-м стал победителем мейджора в Бразилии.

Состав PARIVISION:

● Андрей BELCHONOKK Ясинский

● Джами Jame Али

● Эмиль nota Москвитин

● Владислав xiELO Лысов

● Андрей AW Анисимов

Команда PARI по CS была создана в 2023 году. Сейчас коллектив занимает 21-е место в мировом рейтинге. В 2025-м PARIVISION стала лидером по количеству сыгранных официальных карт, а ее винрейт составил более 60%.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдет в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На чемпионате выступят 32 команды со всего мира. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере $1,25 млн.