Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2

Российский состав PARIVISION, партнером которого выступает букмекерская компания PARI, прошел на StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — главный турнир в дисциплине во второй половине сезона. Это будет первый мейджор в истории клуба.
Состав PARI попал в топ-15 лучших команд Европы, благодаря чему получил путевку на мейджор. Коллектив начнет турнир с первой стадии, которая стартует 24 ноября.
Сразу для четырех игроков PARIVISION это будет первый мейджор в карьере. Опыт выступлений на главных чемпионатах года есть только у лидера состава Jame, который в 2022-м стал победителем мейджора в Бразилии.
Состав PARIVISION:
● Андрей BELCHONOKK Ясинский
● Джами Jame Али
● Эмиль nota Москвитин
● Владислав xiELO Лысов
● Андрей AW Анисимов
Команда PARI по CS была создана в 2023 году. Сейчас коллектив занимает 21-е место в мировом рейтинге. В 2025-м PARIVISION стала лидером по количеству сыгранных официальных карт, а ее винрейт составил более 60%.
StarLadder Budapest Major 2025 пройдет в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На чемпионате выступят 32 команды со всего мира. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере $1,25 млн.
Ранее команда PARI по Dota 2 заняла третье место на главном чемпионате по Dota 2 — The International 2025.