«Ювентус» рискует не попасть в еврокубки впервые с 2011 года

Чемпион Италии в сезоне-2022/23 определился досрочно (им впервые за 32 года стал “Наполи”), но борьба за остальные престижные позиции будет вестись до последнего тура. Один из главных вопросов на финише сезона: попадет ли самый титулованный клуб страны, туринский “Ювентус”, в еврокубки?

После поражения от “Эмполи” и снятия 10 очков в связи с финансовыми нарушениями “Юве” откатился на седьмое место в турнирной таблице Серии А. При этом представительство Италии в континентальных кубках составляет шесть клубов: четыре команды в Лиге чемпионов и по одной в Лиге Европы и Лиге конференций.

От пятой позиции, которую занимает “Аталанта”, туринцев отделяют два очка, от шестой ("Рома") - одно. 28 мая команда Массимилиано Аллегри примет на своем поле “Милан”, а в заключительном туре сыграет на выезде с “Удинезе”.

Последний раз вне еврокубков "Ювентус" оказывался по итогам сезона-2010/2011, в котором занял седьмое место в Серии А.