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28 июня 6:02ГлавнаяНовости

ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня

Лучшие ставки дня от редакции
Руслан Ипполитов

 

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Ставка на одно отдельно взятое спортивное событие редко сулит большой куш, не связанный с соответственным риском. Если же объединить несколько ставок (экспресс), то появляется возможность прилично выиграть. Вот что мы выбрали сегодня.

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Молодежный Евро-2025. Англия - Германия

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Обе команды здорово себя проявили на пути к финалу. И англичане. и немцы играют довольно результативно. У британцев был сбой в матче со словенцами (0:0) на групповом этапе, но вряд ли этот момент можно отнести к симптоматичным. Козырем германской сборной может стать Ник Вольтемальде, с заметным отрывом возглавляющий список снайперов турнира (6 голов в 4-х матчах). Самым результативным футболистом британской сборной является полузащитник Харви Эллиотт, на счету которого три забитых мяча.

Немцы довольно уверенно добрались до решающего матча, добившись стопроцентного результата. У англичан был сбой в матче со словенцами (0:0), которых сборная Германии разгромила (3:0). Пути соперников уже пересекались на групповом этапе, и тогда немцы взяли вверх (2:1). Но перед титульным матчем важен не столько счет, сколько характер той игры. Англичане, пусть и проиграли, но провели гораздо больше атак и создали больше голевых моментов. Итоговый счет групповой встречи не отражает соотношения сил соперников на поле. Сборная Англии играла лучше и точно не заслуживала поражения. Наш выбор - победа англичан в основное время.     

КЧМ-2025. «ПСЖ» - «Интер» (Майами)

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Для организаторов клубного чемпионата мира выгоднее встречи «ПСЖ» и американского «Интера» в 1/8 финала могла бы быть только их же игра на более поздней стадии. Но и на старте плей-офф она наверняка вызывает колоссальный интерес в Соединенных Штатах. И немаленький - в Старом Свете. Все-таки победитель Лиги чемпионов играет - да еще и против команды Месси!

Парижане очень мощно стартовали на Клубном чемпионате мира. После разгрома «Атлетико» аналитики переместили команду Луиса Энрике со второго на первое место в рейтинге фаворитов турнира. Правда, сразу после этого ПСЖ внезапно уступил «Ботафого», но завершил групповой турнир еще одной сухой победой - над «Сиэтлом».

«Интер Майами» на предварительной стадии обошелся без поражений. Одна победа и две ничьи вывели клуб Бекхэма в плей-офф. Таким образом, первое поражение на Кубке станет для флоридцев и последним. Аналитики не сомневаются, что оно случится уже в этот уикенд.

Но, даже если так, хозяева турнира постараются, выражаясь языком старых вестернов, «продать свою шкуру как можно дороже». С особым вдохновением будет играть против бывших одноклубников Месси. Полагаем, что как минимум один гол «Майами» забьет. Но и пропустит тоже наверняка. Вопрос в пропорциях. Наш прогноз: обе забьют. PARI установила коэффициент 1.90 на этот исход.

КЧМ-2025. «Палмейрас» - «Ботафого»

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Если на групповой стадии в большинстве матчей соперники прямо на поле знакомились друг с другом, то участники субботней встречи в Филадельфии давно и прекрасно друг друга знают. В этом году «Палмейрас» с «Ботафого» сойдутся во второй раз, а, например, в прошлом пересекались четырежды.

«Палмейрас» довольно спокойно вышел из первой группы на Клубном ЧМ. В последнем туре бразильцев с «Интером Майами» полностью устраивала ничья - они ее и скатали. И благополучно квалифицировались в плей-офф. 

Путь «Ботафого» в 1/8 финала был более волнительным. Команда Ренато Пайва выдала одну из главных сенсаций группового турнира, обыграв действующего чемпиона Европы «ПСЖ», но напоследок уступила «Атлетико» и прошла в следующий раунд только по лучшей разнице мячей. 

У обоих представителей Рио в США по два матча из трех на турнире были «низовыми». Полагаем, что в очной встрече на старте плей-офф они тем более рисковать не станут. Тотал меньше 2.5 тут представляется одним из наиболее вероятных исходов. 

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