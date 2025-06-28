ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня

Для организаторов клубного чемпионата мира выгоднее встречи «ПСЖ» и американского «Интера» в 1/8 финала могла бы быть только их же игра на более поздней стадии. Но и на старте плей-офф она наверняка вызывает колоссальный интерес в Соединенных Штатах. И немаленький - в Старом Свете. Все-таки победитель Лиги чемпионов играет - да еще и против команды Месси!

Парижане очень мощно стартовали на Клубном чемпионате мира. После разгрома «Атлетико» аналитики переместили команду Луиса Энрике со второго на первое место в рейтинге фаворитов турнира. Правда, сразу после этого ПСЖ внезапно уступил «Ботафого», но завершил групповой турнир еще одной сухой победой - над «Сиэтлом».

«Интер Майами» на предварительной стадии обошелся без поражений. Одна победа и две ничьи вывели клуб Бекхэма в плей-офф. Таким образом, первое поражение на Кубке станет для флоридцев и последним. Аналитики не сомневаются, что оно случится уже в этот уикенд.

Но, даже если так, хозяева турнира постараются, выражаясь языком старых вестернов, «продать свою шкуру как можно дороже». С особым вдохновением будет играть против бывших одноклубников Месси. Полагаем, что как минимум один гол «Майами» забьет. Но и пропустит тоже наверняка. Вопрос в пропорциях. Наш прогноз: обе забьют. PARI установила коэффициент 1.90 на этот исход.